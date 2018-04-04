Полномочия регионов по установлению административной ответственности могут уточнить

Архангельские депутаты разработали законопроект, предлагающий разрешить регионам устанавливать административную ответственность за нарушения федерального законодательства в сферах, находящихся в совместном ведении субъектов и Российской Федерации , если такая ответственность не предусмотрена в КоАП. Соответствующий документ имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

При этом уточняется, что положения региональных законов, устанавливающие данную ответственность, утратят силу после вступления в силу положений КоАП РФ, предусматривающих аналогичную административную ответственность за нарушение федерального законодательства.

Разработка данного законопроекта, как утверждают авторы, обусловлена наличием проблемы, связанной с тем, что региональные законы не могут устанавливать административную ответственность за нарушения, совершенные в различных сферах государственного и муниципального управления. Это происходит из-за отсутствия четкого разграничения полномочий между РФ и регионами.

«Таким образом, в настоящее время отсутствует единство подходов при установлении административной ответственности в КоАП РФ и законах субъектов Российской Федерации с учетом разграничения предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере административных правонарушений», — говорится в пояснительной записке.

Инициаторы законопроекта указывают, что складывающаяся судебная практика о признании недействующими региональных законов об административных правонарушениях приводит к тому, что органы государственной власти субъектов вынуждены исключать из региональных законов актуальные административные составы.

По мнению Верховного Суда, региональные органы власти, устанавливая административную ответственность за те или иные правонарушения, не вправе вторгаться в сферу общественных отношений, которая регулируется Российской Федерацией, а также совместно РФ и регионами при наличии по данному вопросу федерального регулирования.

«Исходя из такой позиции Верховным Судом Российской Федерации в 2010 — 2017 годах признано не соответствующим законодательству Российской Федерации и недействующим значительное количество административных составов законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке.

При этом авторы отмечают, что Верховный Суд, признавая недействующими законы субъектов РФ, устанавливающие административную ответственность по вопросам, относящимся к сфере совместного ведения Российской Федерации и регионов, не учитывает, имеются ли аналогичные административные составы в КоАП РФ.

«Это не позволяет привлекать к административной ответственности лиц, нарушивших требования законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, принятых в рамках компетенции, определенной федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», — указывается в документе.

Авторы отмечают, что указанный подход ВС не согласуется с правовой позицией Конституционного Суда о праве регионов по вопросам, относящимся к сфере совместного с РФ ведения, принимать законы в опережающем порядке до принятия соответствующих федеральных законов, а после принятия последних — приводить их в соответствие с федеральными законами.