Президент Польши наложил вето на закон о разжаловании военнослужащих

Правящая в Польше право-консервативная партия «Право и справедливость» уже два года пытается разжаловать генерала Войцеха Ярузельского. Дотянуться до плеч человека, ставшего символом эпохи в польской истории, и сорвать с них погоны — вот предел амбиций лидера партии «ПиС» Ярослава Качиньского . Мышиная возня вокруг имени первого президента современной Польши начинается в этой политической формации каждый раз, когда ее политики приходят к власти. С тех пор, как 25 мая 2014 года Ярузельского не стало, те, кого раньше подавлял масштаб его личности, осмелели и приступили к активным действиям. А в Польше ни для кого не секрет, что самым болезненным ударом для него, для которого армия была любовью всей жизни, а военный мундир «второй кожей», разумеется, стало бы лишение воинского звания. Несмотря на польскую традицию называть бывших глав государства президентами, Ярузельский всегда просил называть его Паном Генералом. «Президенты приходят и уходят, а воинское звание — это навсегда», — пояснил он как-то в разговоре со мной.

Если раньше разжаловать офицера можно было только по решению суда, то теперь было бы достаточно решения министра обороны

Напомним, что военная карьера будущего генерала началась в 1943 году, когда 20-летний Ярузельский вступил в Первую армию Войска Польского на территории СССР. В составе армии он участвовал в освобождении Варшавы , в Берлинской операции. После войны окончил Высшую школу пехоты и академию Генштаба Войска Польского. С 1960 года он занимал высшие посты в вооруженных силах Польши, а в 1981 году Ярузельский совершил, как он сам признавал, самую большую ошибку в своей жизни — согласился пойти в политику, стал премьером, первым секретарем ЦК Польской объединенной рабочей партии, председателем Госсовета. 13 декабря 1981 года генерал Ярузельский ввел в Польше военное положение. Сам он не раз говорил, что на тот момент это было спасением для Польши, но в апреле 2007 года, когда у власти в стране была партия «ПиС», ему предъявили официальные обвинения в руководстве «вооруженной организацией преступного характера». Несмотря на его заслуги, Ярузельский был одним из инициаторов переговоров с оппозицией, которые завершились мирной передачей власти в стране, 85-летнего генерала не оставляли в покое. «Я оказался на одной скамье с главарями банд, с рецидивистами», — с горечью говорил мне Ярузельский. И признавался: «Надеюсь лишь на одно, что я не доживу до приговора».

6 марта 2018 года польский сейм одобрил законопроект, который позволял разжаловать в рядовые даже посмертно. Но президент Анджей Дуда , будучи верховным главнокомандующим, не мог не отдавать себе отчета в том, что этот закон может вызвать недовольство в армии. Если до сих пор разжаловать офицера можно было только по решению суда, то, согласно этому законопроекту, достаточно и решения министра обороны. При этом никто не может гарантировать, что министр не будет пользоваться своим правом для того, чтобы сводить счеты с неугодными офицерами. Правда, сорвать погоны с генералов и адмиралов сможет только президент.