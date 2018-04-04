Девочка, на которую с крыши упала глыба льда, скончалась в пермской больнице

Ледяная глыба обрушилась на девятимесячного ребенка в коляске 2 апреля. Девочку с тяжелой травмой головы доставили в больницу. Спустя двое суток она скончалась. Эту информацию 59.ru подтвердили в краевом Минздраве

Девочка умерла сегодня, 4 апреля. Поддержать семью ребёнка пообещали в министерстве социального развития. При необходимости с родителям предоставят консультации психолога, юриста и единовременную материальную помощь, рассказали 59.ru в Минсоце.

В связи с инцидентом было заведено уголовное дело. Главный вопрос, который возникает у следователей — кто должен был убрать наледь с крыши. На следующий день после ЧП в управляющей компании «Гарант» поясняли, что крышу почистили вовремя, а глыба упала с козырька балкона, который обязан был убрать сам хозяин квартиры.

Исполнительный директор УК «Гарант» Валентина Чудинова говорила 59.ru, что специалисты управляющей компании выезжали на уборку крыши за два дня и в день ЧП.

— От снега мы ее очистили. Потом в выходные, 31 марта и 1 апреля, был сильный снегопад. 2 апреля мы снова выехали повторно почистить крышу этого дома, — пояснила Валентина Чудинова. — Да, мы проводили работы уже после ЧП, но крыша была чистая, глыба льда упала с козырька балкона, который обязан был почистить хозяин квартиры.