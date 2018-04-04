Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Калининградской области: олигарх, чудовище и съеденный мэр

Как составляется рейтинг

Каждую неделю РИА «ФедералПресс» совместно с Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Калининградской области , формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом»

В большинстве своем это ведущие федеральные СМИ (печатные и электронные) и значимые региональные ресурсы. Мы преднамеренно не включаем в поисковую базу издания, не имеющие интернет-представительств, не заключившие соглашения с «Яндекс. Новости», а также блоги и форумы, где можно «накрутить» цитируемость того или иного деятеля. Кроме того, для повышения репрезентативности исследования мы не считаем повторяющиеся сообщения одних и тех же информационных агентств, поскольку данные повторы не отражаются на реальной позиции того или иного ньюсмейкера в медиарейтинге.

По базе «Яндекса» сотрудники редакции ищут упоминания фамилий более 100 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В итоге мы получаем список персон, имена которых наиболее часто упоминались в материалах Рунета. После эти упоминания переводятся в баллы по логарифмической системе. При этом в случае попадания исследуемого лица в федеральную повестку может быть добавлен балл или снят в случае, если в большинстве сообщений лицо упоминалось косвенно.

Значительное количество сообщений в СМИ, в которых упоминался губернатор, связаны с трагическими событиями в Кемерово . Антон Алиханов поручил в течение двух недель проверить все торговые центры области и другие места массового скопления людей, в том числе школы и детсады. Глава региона также пообещал жителям обнародовать список нарушителей пожарной безопасности, если предприниматели не примут меры. Кроме того, Алиханов прокомментировал скандальный случай с вбросами бюллетеней в Советске, сказав, что тот, «кто перестарался, должен понести в том числе уголовную ответственность».

Активно упоминали главу янтарного края и в связи с сообщениями об уголовном деле в отношении совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых — высказывается мнение, что именно Алиханов обратил внимание федерального центра на махинации холдинга и его дочерних компаний. Распространение в информпространстве получил и материал «ФедералПресс» о том, почему Антон Алиханов не служил в армии. На упоминаемости главы области сказались также результаты двух рейтингов. В частности, в февральском медиарейтинге глав регионов России в сфере ЖКХ по версии «Медиологии» Алиханов занял последнюю 50-ю строчку, также замыкающим он стал в ТОП-35 популярности глав субъектов РФ, составленном Viperson.ru на основе анализа известности губернаторов всех 85 регионов.

Глава Минтуризма на прошлой неделе сообщил тревожную новость — 166 из 234 отелей Калининградской области не получили паспорта безопасности и могут закрыться к чемпионату мира по футболу. Андрей Ермак объяснил это нерасторопностью отельеров, и установил для них дедлайн до 20 апреля. Цитировали министра и в связи с обновленным черным списком Ростуризма , куда попали три калининградских хостела, в феврале в антирейтинге было 23 местных отеля, завысивших цена к ЧМ-2018 на 125–500%. Также Ермак сообщил, что к мундиалю на тротуарах Калининграда , которые входят к туристические маршруты, нарисуют красную линию, чтобы болельщики не потерялись. Помимо этого, рассказал о том, что на улицах, носящих имена композиторов, планируют установить музыкальные скамейки, которые воспроизводят мелодии, как только человек присаживается на сиденье. Плюс к рейтингу Ермака добавил и его шутливый пост в инстаграме о том, что он встретил ядовитое существо в Марокко , где проводил презентацию для местных туроператоров. Существом оказался близкий родственник медуз, которого называют испанским или португальским корабликом.

Светлана Трусенева. Рейтинг: 6 баллов

Министр образования сообщила о том, что ни в одной школе Калининградской области не выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности, однако во всех общеобразовательных учреждениях должны пройти учения, чтобы еще раз отработать паспорта безопасности. Также она рассказала о том, что выпускные экзамены совпадают по срокам с чемпионатом мира по футболу, и призвала обустроить фан-зоны так, чтобы не мешать выпускникам. Светлана Трусенева поведала о планах по созданию ясельных групп для детей до трех лет. Будет создано 513 новых мест в детсадах, а к 2021 году откроют более 800 мест для малышей. Кроме того, она представила концепцию новой образовательной системы, которая предусматривает создание в школах университетских классов для профильной подготовки по пяти направлениям.

О бывшем главе Калининграда, политическом долгожителе, Александре Ярошуке на прошлой неделе писали составители национального рейтинга мэров, в котором он занял 50-е место по итогам первого квартала года. Эксперты высказали отрицательное отношение к тому, что «оказался съеденным мэр с достаточно неплохим городским хозяйством, умевший как противостоять, так и договариваться с губернаторами, относительная самостоятельность которого подкреплялась наличием тесных контактов на федеральном уровне». Также вслед ушедшему в отставку градоначальнику был опубликован комментарий архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима, который положительно отозвался о деятельности Ярошука на посту мэра и пожелал ему успехов в трудах на благо Калининградской области. Кроме того, упоминали Ярошука в новостях о стартовавшем конкурсе на должность нового мэра.

Министр здравоохранения рассказал, что в этом году в регионе пройдет более 80 акций, направленных на снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом. В том числе для обследования населения мобильный центр здоровья совершит 40 выездов в разные районы области. Кравченко сообщил, что в Калининградской области на сегодня не хватает 15 эндокринологов. Также глава Минздрава вместе с губернатором принял участие в радиомарафоне, посвященном борьбе с онкологическими заболеваниями, в ходе которого ответил на вопросы слушателей. Упоминали его имя и в статьях о предстоящем строительстве онкоцентра и в новостях о заседании в областной думе, где обсуждались вопросы оказания скорой медицинской помощи.

Вице-премьера областного правительства, курирующего социальный блок, на минувшей неделе активно упоминали и цитировали в связи с инцидентом в Германии. Напомним, в Берлине задержали калининградский автобус с неисправной тормозной системой, в салоне которого находилось 23 школьника и 17 взрослых. Баринов пообещал разобраться и с турфирмой, которая подвергла опасности жизни детей, и со школой, которая не уведомила региональные власти о поездке. Кроме того, Илья Баринов провел встречу с представителями Сингапура , в ходе которой стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования. Также вице-премьера упоминали в новостях о старте новых образовательных программ.

Зампреда правительства, отвечающего в числе прочего за подготовку инфраструктуры ЧМ-2018, много цитировали в новостях о подготовке к мундиалю. В частности, Рольбинов, говоря об английских фанатах в свете британского скандала, заявил, что никаких особых требований к отдельным группам болельщиков предъявлять не будут. При этом он отметил, что органам правопорядка даны указания насчет буйных футбольных фанатов — соблюдать баланс между безопасностью и комфортом гостей чемпионата. Кроме того, вице-премьер принял участие в инспекции, которую провели члены совместной делегации представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018». Также Рольбинов предложил распространить практику подготовки оборудованных пляжей к статусу «Голубого флага» на другие приморские территории региона, не только на Янтарный, пляж которого имеет международный статус.

Бывший глава Славска попал в наш рейтинг впервые благодаря своей отставке. Судя по отзывам в прессе, вновь его фамилия появится в десятке самых упоминаемых персон Калининградской области нескоро. Так, депутат областной думы от Славского района Валерий Фролов заявил, что жители района не раз просили убрать с должности Панфилова, за время работы которого муниципалитет деградировал. Председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и финансам отметил, что средства муниципального бюджета, предназначенные для организации питания в детсадах и решения других важных задач, направлялись на второстепенные цели. До отставки Константин Панфилов сообщил, что за счет средств местного бюджета славскую кирху оборудуют архитектурной подсветкой, что позволит сделать объект местом притяжения жителей и гостей города.

Олег Ступин. Рейтинг: 1 балл

Министра природных ресурсов и экологии области на прошлой неделе цитировали в основном благодаря его участию в заседании Калининградского экспертного клуба, организованного «ФедералПресс». В ходе дискуссии Ступин рассказал о разработке поправок в закон о защите зеленых насаждений, добавив при этом, что закон не решает всех проблем, а также призвал муниципалитеты настроить систему ведения паркового хозяйства и учета деревьев. Помимо этого, Ступина упоминали в новостях о предстоящем обсуждении ситуации с полигоном в Круглово — жители жалуются на ухудшение качества жизни, связанное со стремительным ростом объемов мусора, который стали свозить в Круглово после закрытия крупнейшего полигона в поселке Космодемьянского.

Бизнес-омбудсмен Калининградской области на прошлой неделе отчитался о своей деятельности за прошлый год. Положение предпринимателей в регионе он оценил как относительно благоприятное, но с рядом значительных оговорок. Издержки бизнеса возросли, а система административно-правового регулирования остается недружественной, заявил Дыханов. Кроме того, удвоилось количество жалоб на налоговые органы . Уполномоченный по защите прав предпринимателей также рассказал о том, что государственные и муниципальные заказчиков задолжали предпринимателям круглую сумму: при вмешательстве прокуратуры в начале года удалось погасить задолженность в размере более 350 млн рублей.

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