В парламенте Словакии заявили, что без сильной России не может быть прочного мира

Без сильной РФ не может быть прочного мира, словаки были и будут друзьями россиян. Об этом заявил спикер парламента Словакии Андрей Данко по случаю 73-й годовщины освобождения Братиславы от фашистских захватчиков, сообщает в среду информационное агентство ТАСР.

Данко возложил венок к монументу на мемориальном комплексе в память о советских воинах на холме Славин, погибших при освобождении словацкой столицы в 1945 году.

Глава парламента отметил, что Словакия хочет быть естественным мостом между Западом и Востоком, поэтому очень чувствительна к любому беззаконию, так как сама в истории часто была его жертвой.

«Словакия не желает способствовать возобновлению холодной войны, росту международной напряженности и ненависти между народами и людьми», — заявил спикер.

По его мнению, мировые лидеры должны вести открытый и дружеский диалог, чтобы нынешнюю напряженность между державами решить дипломатическим путём.

«Без сильной России не может быть прочного мира. Словаки были, есть и будут друзьями русских и всех народов, живущих в РФ», — подчеркнул Данко.