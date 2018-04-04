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В парламенте Словакии заявили, что без сильной России не может быть прочного мира
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В парламенте Словакии заявили, что без сильной России не может быть прочного мира 

Парламентская газета 39 минут назад
Фото: Парламентская газета
Без сильной РФ не может быть прочного мира, словаки были и будут друзьями россиян. Об этом заявил спикер парламента Словакии Андрей Данко по случаю 73-й годовщины освобождения Братиславы от фашистских захватчиков, сообщает в среду информационное агентство ТАСР.
Данко возложил венок к монументу на мемориальном комплексе в память о советских воинах на холме Славин, погибших при освобождении словацкой столицы в 1945 году.
Глава парламента отметил, что Словакия хочет быть естественным мостом между Западом и Востоком, поэтому очень чувствительна к любому беззаконию, так как сама в истории часто была его жертвой.
«Словакия не желает способствовать возобновлению холодной войны, росту международной напряженности и ненависти между народами и людьми», — заявил спикер.
По его мнению, мировые лидеры должны вести открытый и дружеский диалог, чтобы нынешнюю напряженность между державами решить дипломатическим путём.
«Без сильной России не может быть прочного мира. Словаки были, есть и будут друзьями русских и всех народов, живущих в РФ», — подчеркнул Данко.
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