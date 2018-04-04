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Костромские власти рассчитывают на федеральную поддержку в модернизации производства льна
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Костромские власти рассчитывают на федеральную поддержку в модернизации производства льна 

ТАСС 39 минут назад
КОСТРОМА, 4 апреля. /ТАСС/. Костромской области на реализацию планов по модернизации льноводческой отрасли потребуется ежегодная федеральная поддержка на выращивание и первичную переработку льноволокна. Ее ориентировочный размер — от 100 до 200 млн рублей, сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Ситников.
"В среднем Костромской области на реализацию намеченных планов потребуется ежегодная поддержка из средств федерального бюджета на выращивание и первичную переработку льноволокна от 100 до 200 млн рублей в зависимости от выбранного конечного продукта. Наибольшую финансовую поддержку потребует комплексное использование, например, получение нитроцеллюлозы или других композитных материалов", — сказал Ситников.
По его словам, полностью возродить льняную отрасль возможно только при совместном участии государства, региона и инвесторов. Глава региона также отметил, что сроки модернизации отрасли в Костромской области и окончательное определение размера посевных площадей зависит от государственного заказа.
"И в этом особая роль государства — формирование заказа на изготовление тканей для силовых структур, медицинской, пищевой промышленности, а также стратегического материала (порох, антисептический материал, новые разработки ткачества (3D). Это необходимо, чтобы льняные изделия не были востребованы только для одежды премиум-класса", — сказал Ситников.
С 1866 года в Костромской области работает Большая костромская льняная мануфактура, которая является одним из крупнейших производителей тканей в России. Ранее Ситников отмечал, что российским предприятиям льняной отрасли необходима модернизация — большинство из них работают на устаревшем оборудовании.
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