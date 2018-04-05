В центре Нижнего Новгорода снесут 19 аварийных домов

Наконец снесут дом № 8 по улице Сеченова — тот, что горел в прошлом году. Недалеко от него демонтируют № 15 литера А (с сараями) на Сенной площади.

Самым большим разрушениям подвергнется улица Малая Ямская. Здесь снесут дома №№ 6а литера А, 10 литера А, 10а литера Б, 12 литера Б, 12а литера А (с сараями), 12б литера А (с сараями), д.15 литера В, 16 литера А, 16А литера М.

Один дом — № 40 литера А (с сараями) — демонтируют на 3-ей Ямской, один на соседней улице — № 13 литера А (с сараями) по Большой Перекрестной, по другую сторону подъезда к метромосту — № 17б литера А, А1 по улице Дальней. На «Гребешке» снесут дом № 20 литера Д (с сараями) по улице Чернышевского.

В самом центре города уберут три аварийных дома: два но Грузинской — №№ 12 12 литера А и 14 литера А — и дом № 14 литера А (с сараями) в лудильном переулке.

Все эти дома уже расселены, администрация района готовит документацию для аукциона, на котором определят, кто займется сносом. На отключение домов от инженерных коммуникаций и демонтаж выделено 18 миллионов рублей.

— Всего же по состоянию на 1 апреля в Нижегородском районе расселен 91 аварийный дом. На их отключение от инженерных коммуникаций и последующий демонтаж потребуется 96,8 млн рублей. Еще в отношении 20-ти домов ведется работа по включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Их мы в ближайшее время законсервируем и ограничим к ниь доступ посторонних лиц», — рассказал замглавы района Александр Вовненко.

К июлю нынешнего года в Нижегородском районе намерены расселить оставшиеся 38 домов из тех 129, которые вошли в целевую программу «Волнового переселения граждан из аварийного жилищного фонда». Намерения вполне реальные, так как в 23 домах только по одной квартире обитаемы. Таким образом, программу можно будет считать выполненной.