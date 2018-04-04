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19 аварийных домов снесут в центре Нижнего к 15 июня
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19 аварийных домов снесут в центре Нижнего к 15 июня 

Newsroom24 43 минуты назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, на отключение расселенных домов от инженерных коммуникаций и демонтаж выделено 18 млн рублей.
По словам первого заместителя главы администрации Нижегородского района Александра Вовненко, к этой дате демонтируют дома на улицах Грузинской, Малой Ямской, 3-ей Ямской, Маслякова, Сеченова, Чернышевского, Дальней, Большой Перекрестной, Сенной площади и в Лудильном переулке.
Как отметил Вовненко, о состоянию на 1 апреля в Нижегородском районе расселен 91 аварийный дом. Чтобы отключить их от инженерных коммуникаций и в дальнейшем демонтировать необходимо 96,8 млн рублей.
Еще 20 домов планируется включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия.
«Их мы в ближайшее время законсервируем и ограничим в них доступ посторонних лиц», — пояснил чиновник.
Напомним, дом на Малой Покровской снесут в рамках подготовки к ЧМ-2018.
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