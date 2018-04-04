Новости о коррупции за 4 апреля

Антикоррупционная политика

ОНФ назвал госкомпании, закупающие самые дорогие медполисы для своего начальства

Общероссийский народный фронт опубликовал новый «Индекс расточительности», в котором собрал топ-10 компаний с госучастием, которые тратят самые большие суммы на покупку полисов ДМС для своего руководства. Изучив данные рейтинга, активисты пришли к выводу, что траты на медицинское страхование в госкомпаниях необходимо нормировать, так как сами служащие в погоне за излишествами не собираются экономить бюджетные средства.

К министру МЧС накопились острые вопросы

Креатура Сергея Шойгу — его бывший заместитель Владимир Пучков стал министром МЧС в 2012 году. За следующие пять лет, по данным Счетной палаты, ведомство потратило почти 10 млрд рублей с нарушением российского законодательства. В министерстве идут сокращения боевых расчетов и пожарных инспекторов, ежегодно при пожарах гибнут тысячи человек, а руководители МЧС воруют из казны деньги. Мы изучили насущные проблемы спасателей и пожарных, от лица которых зададим вопросы министру Владимиру Пучкову.

Борьба с коррупцией

ОПС «Дагестанские»: следователи нашли главу преступного сообщества в правительстве республики

Громкие уголовные дела высокопоставленных чиновников из правительства Дагестана в ближайшем времени могут объединить под тяжкой статьей «участие в преступном сообществе». Следователи уже определили создателя ОПС, назначив на эту роль экс-главу региональной дирекции заказчика Шамиля Кадиева, показания которого помогли правоохранителям арестовать членов дагестанского правительства.

Владимир Путин лично санкционировал арест владельцев группы «Сумма»

Журналисты выяснили возможную подоплеку ареста Зиявудина Магомедова. Его причиной могло стать то, что миллиардер попытался продать «дочке» «Транснефти» свои акции по завышенной в 2,5 раза цене, и на защиту бюджета встал сам Владимир Путин.

В доме главы кемеровского МЧС проходит обыск

Бывший сотрудник МВД Захарченко отказался от сделки со следствием