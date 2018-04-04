Педофилы сядут пожизненно

Данные Росстата показывают, что в 2013 году детей, пострадавших от насильственных посягательств сексуального характера со стороны взрослых, было около тысячи человек, в 2014 году — 2,4 тысячи, а в 2015 году — 3,7 тысячи. В 2017 году число жертв возросло до четырёх тысяч, из них более 40 процентов были в возрасте до 10 лет. Чтобы остановить эту страшную тенденцию, группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой внесла в палату законопроект, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов. Инициатива 4 апреля была одобрена Комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и рекомендована к принятию в первом чтении.

С родственников особый спрос

Проектом закона впервые признаётся отягчающим обстоятельством тот факт, что растлитель живёт с ребёнком в одной квартире или доме. То есть родителей, других родственников, нянь или гувернёров будут наказывать строже, чем посторонних для жертвы преступников.

Повышенная ответственность документом вводится и для учителей, педагогов, медицинских работников, воспитателей, тренеров и пионервожатых — тех, кто непосредственно контактирует с детьми и подростками. Кроме того, проект признает тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение, распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Также документом впервые предусматривается и ответственность за укрывательство тяжких преступлений против детей.

«Из-за высокой латентности этих преступлений, психологической подавленности и замкнутости детей, которые находятся в ситуации постоянного насилия, информация о совершении этих преступлений появляется значительно позже», — обосновывала на заседании межфракционной рабочей группы в феврале необходимость внесения изменений Ирина Яровая.

Обязательными работами растлители больше не обойдутся

Согласно действующему российскому законодательству, наиболее жёсткое наказание следует за сексуальное насилие над несовершеннолетним, не достигшим возраста 12 лет. Статья за педофилию в таком случае предусматривает заключение в тюрьму сроком от 12 до 20 лет. Если жертве от 12 до 14 лет, преступника посадят на срок от трёх до 10 лет. А за растление подростка, которому уже есть 14, но нет 16 лет сажают в тюрьму на срок до четырёх лет. В последнем случае суд и вовсе может ограничиться обязательными работами.

Согласно новому законопроекту, педофилы получат пожизненный срок вне зависимости от возраста жертвы.

В ходе заседания думского Комитета по вопросам семьи депутат депутат Валентина Миронова заявила, что «изменения будут способствовать укреплению государственных гарантий по обеспечению безопасности наших детей, защиты их жизни и здоровья, а также неотвратимости наказания виновных в таких преступлениях».

Как у них?

Во многие странах Европы распространена практика химической кастрации педофилов. Исследования МВД Великобритании говорят о том, что в странах, практикующих этот способ наказания, количество преступлений против детей снизилось на 50 процентов.

Во Франции человека ставят перед выбором: он может либо согласиться на приём препаратов, либо остаться навсегда в специальной клинике. А в Бельгии этот препарат внесён в медстраховку.