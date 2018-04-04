Юное поколение Академического района присоединяется к занятиям секции по скандинавской ходьбе

Вчера первую совместную тренировку бабушек и внуков провели в секции по скандинавской ходьбе центра спорта и досуга «Орион», которая стремительно набирает популярность в Академическом районе.

Спорт— дело увлекательное, уверена бессменный и неутомимый руководитель секции «Верста» Ирина Голоднюк: «Когда твоя родная бабушка весело бежит на тренировку и возвращается довольная и радостная, возникает желание к ней присоединиться. Интересно же, где бабуля черпает мощный заряд своей энергии и радости».

А тут очень кстати наступили каникулы. Словом, совместная тренировка внуков и бабушек прошла на «Ура!».