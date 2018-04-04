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Юное поколение Академического района присоединяется к занятиям секции по скандинавской ходьбе
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Юное поколение Академического района присоединяется к занятиям секции по скандинавской ходьбе 

Твоя Газета 47 минут назад
Фото: Твоя Газета
Вчера первую совместную тренировку бабушек и внуков провели в секции по скандинавской ходьбе центра спорта и досуга «Орион», которая стремительно набирает популярность в Академическом районе.
Спорт— дело увлекательное, уверена бессменный и неутомимый руководитель секции «Верста» Ирина Голоднюк: «Когда твоя родная бабушка весело бежит на тренировку и возвращается довольная и радостная, возникает желание к ней присоединиться. Интересно же, где бабуля черпает мощный заряд своей энергии и радости».
А тут очень кстати наступили каникулы. Словом, совместная тренировка внуков и бабушек прошла на «Ура!».
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