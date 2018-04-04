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Монтаж наружных сетей и вентилируемого фасада начался на стадионе для игры в регби в Щелковском районе
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Монтаж наружных сетей и вентилируемого фасада начался на стадионе для игры в регби в Щелковском районе 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на начальника Руслана Тагиева.
«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области завершил плановую проверку возобновления строительных работ на площадке для размещения стадиона для игры в регби в пос. Монино Щелковского района. В настоящее время на объекте ведется монтаж наружных инженерных сетей и вентилируемого фасада. Работы в графике», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе уточнили, что заказчиком выступает министерство строительного комплекса Московской области. Планируемый срок окончания строительства — III квартал 2019 г.
Отмечается, что на территории стадиона будет возведено четырехэтажное здание трибуны с внутренними помещениями для спортсменов, площадью 8,9 тыс. кв. м, игровое поле, информационное табло, смонтированы мачты освещения. Игровое поле предусматривает натуральное газонное покрытие с автоматизированным поливом и обогревом. Вместимость стадиона составит 8 тыс. 160 человек.
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