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Строительная слава: руководителя фонда капремонта Самарской области наградили почетным знаком
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Строительная слава: руководителя фонда капремонта Самарской области наградили почетным знаком 

63.ru 46 минут назад
Фото: 63.ru
В среду, 4 апреля, в Самаре вице-президент регионального союза строителей Виталий Масалов отметил заслуги главы фонда капремонта Михаила Архипова. В торжественной обстановке руководитель регоператора получил почетный знак «Строительная слава».
Также по теме: «Даем три месяца: как с жильцов новостроек будут собирать деньги на капремонт»
— Это высшая общественная награда работников строительного комплекса Российской Федерации. Знаком «Строительная слава» награждают за большой вклад в развитие строительного комплекса, подготовку кадров и достижения в области строительного производства, — рассказали в фонде капремонта.
За весь период существования фонд капитального ремонта восстановил свыше 3200 домов в Самарской области.
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