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В Серебряных Прудах прокуратура защитила трудовые права экс‑работника коммерческой фирмы
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В Серебряных Прудах прокуратура защитила трудовые права экс‑работника коммерческой фирмы 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Прокуратура провела проверку по обращению бывшего работника ООО «Юг Подмосковья» о нарушении его трудовых прав в Серебряных Прудах, в результате чего были выявлены нарушения, а виновные лица наказаны предупреждением и штрафом, сообщается на сайте прокуратуры региона.
Было установлено, что заработная плата выплачивалась работнику несвоевременно, а размер оплаты труда устанавливался ниже МРОТ, предусмотренного на территории Московской области.
«По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении юридического лица и его генерального директора дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27. КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)», — говорится в сообщении.
Рассмотрев административные материалы, территориальный отдел Государственной инспекции труда в Московской области привлек виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа. Руководителю организации прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены.
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