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Чиновники составят перечень нарушений благоустройства Орла
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Чиновники составят перечень нарушений благоустройства Орла 

РИА 57 51 минуту назад
Фото: РИА 57
По поручению сити-менеджера Александра Муромского сотрудники администрации проведут рейды по закреплённым за ними территориям.
В отчётах они должны будут отразить мусор, незаконные рекламные конструкции, небрежно оформленные фасады, рисунки на стенах и т.п. Полная информация должна быть представлена в административно-территориальные комиссии. После этого в течение экологического месячника управляющие компании, хозсубъекты и собственники должны будут устранить нарушения.
Кроме этого в Орле были проверены все конечные остановки. Мелкие нарушения по санитарному состоянию, незаконно расклеенные объявления и мусор, были устранены сразу. Также были выявлены остановки, которые требуют ремонта.
Муромский отметил, что благоустройство конечных остановок — это извечная проблема, решать которую необходимо совместно с перевозчиками. Глава администрации поручил провести собрание с переводчиками и скоординировать действия по уборке урн и покраске павильонов.
Сообщение Чиновники составят перечень нарушений благоустройства Орла появились сначала на РИА 57.
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