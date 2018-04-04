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Как добавить AirDrop в Dock для быстрого доступа
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Как добавить AirDrop в Dock для быстрого доступа 

Apple Insider 51 минуту назад
Фото: Apple Insider
AirDrop — быстрый и удобный инструмент для передачи данных между Mac и iOS-устройствами. Благодаря этой функции можно легко отправить фотографии, видео или любые другие данные на устройства, находящиеся поблизости. Как мы знаем, получить доступ к нему можно из Finder, однако это не самый быстрый способ. Сегодня мы рассмотрим, как разместить AirDrop прямо в Dock.
На сегодняшний день есть два способа это сделать.
Первый метод
Открываем Finder.
Вводим непосредственно в окне поиска файлового менеджера «Finder». Поиск должен осуществляться во вкладке «Этот Mac».
Нажимаем правую кнопку и выбираем «Показать содержимое пакета».
Откроется содержимое приложения. Переходим в папку Contents — Applications.
Здесь мы можем наблюдать несколько приложений, среди которых и будет AirDrop. Переносим его непосредственно в Dock.
Подобным образом можно поступить и с другими приложениями, которые находятся в папке, если они вам необходимы.
Второй метод
Открываем Finder.
В меню выбираем: Переход — Переход к папке или используем сочетание клавиш Shift + Command + G  В появившемся окне вводим следующий адрес: /System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/Applications/
Нажимаем Enter. Здесь мы увидим папку со всеми компонентами Finder. Перетягиваем необходимые приложениея в Dock.
Вот так легко можно настроить быстрый доступ к системным приложениям.
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