Как добавить AirDrop в Dock для быстрого доступа

AirDrop — быстрый и удобный инструмент для передачи данных между Mac и iOS-устройствами. Благодаря этой функции можно легко отправить фотографии, видео или любые другие данные на устройства, находящиеся поблизости. Как мы знаем, получить доступ к нему можно из Finder, однако это не самый быстрый способ. Сегодня мы рассмотрим, как разместить AirDrop прямо в Dock.

На сегодняшний день есть два способа это сделать.

Первый метод

Открываем Finder.

Вводим непосредственно в окне поиска файлового менеджера «Finder». Поиск должен осуществляться во вкладке «Этот Mac».

Нажимаем правую кнопку и выбираем «Показать содержимое пакета».

Откроется содержимое приложения. Переходим в папку Contents — Applications.

Здесь мы можем наблюдать несколько приложений, среди которых и будет AirDrop. Переносим его непосредственно в Dock.

Подобным образом можно поступить и с другими приложениями, которые находятся в папке, если они вам необходимы.

Второй метод

Открываем Finder.

В меню выбираем: Переход — Переход к папке или используем сочетание клавиш Shift + Command + G В появившемся окне вводим следующий адрес: /System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/Applications/

Нажимаем Enter. Здесь мы увидим папку со всеми компонентами Finder. Перетягиваем необходимые приложениея в Dock.

Вот так легко можно настроить быстрый доступ к системным приложениям.