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Инспекторы МБВ оценили готовность Екатеринбурга к EXPO-2025
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Инспекторы МБВ оценили готовность Екатеринбурга к EXPO-2025 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Российская Газета
Делегация осмотрела здание аэропорта Кольцово. В случае победы российской заявки его расширят. Ожидается, что Екатеринбург могут посетить не менее 14 миллионов человек.
Для комфортного пребывания гостей мегаполису необходимо создать современную инфраструктуру: на берегу Верх-Исетского пруда вырастет умный «город будущего». Территорию, где планируется его возвести (а это 555 гектаров), инспекторы МБВ осмотрели с вертолета. Пока здесь в основном лес и садовые участки, но концепция Экспо-парка уже разработана.
— Мы гарантируем необходимый объем финансирования для проведения Всемирной выставки и создания наследия Экспо, — заверил зампредседателя правительства РФ, председатель оргкомитета Экспо-2025 Аркадий Дворкович.
Вопрос наследия обсуждается детально, ведь в Екатеринбурге появится новый район, который уральцам предстоит эффективно использовать.
Справка «РГ»
На право проведения Экспо-2025 претендуют Осака, Баку и Екатеринбург. Город-победитель определят в ноябре.
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