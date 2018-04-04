Инспекторы МБВ оценили готовность Екатеринбурга к EXPO-2025

Делегация осмотрела здание аэропорта Кольцово . В случае победы российской заявки его расширят. Ожидается, что Екатеринбург могут посетить не менее 14 миллионов человек.

Для комфортного пребывания гостей мегаполису необходимо создать современную инфраструктуру: на берегу Верх-Исетского пруда вырастет умный «город будущего». Территорию, где планируется его возвести (а это 555 гектаров), инспекторы МБВ осмотрели с вертолета. Пока здесь в основном лес и садовые участки, но концепция Экспо-парка уже разработана.

— Мы гарантируем необходимый объем финансирования для проведения Всемирной выставки и создания наследия Экспо, — заверил зампредседателя правительства РФ , председатель оргкомитета Экспо-2025 Аркадий Дворкович

Вопрос наследия обсуждается детально, ведь в Екатеринбурге появится новый район, который уральцам предстоит эффективно использовать.

Справка «РГ»