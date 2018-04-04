Спасать больше некуда: салехардцы завалили волонтёров хвостатыми беспризорниками

Заслышав человека, в клетках мечутся собаки. Одна из них, поскуливая, высовывает нос в маленькое зарешеченное оконце. Дверца, как оказалось, отгораживает от мира некрупного миловидного зверя — вот он, на фото. Легко представить, что кто-то из горожан подкармливал песика во дворе — может, даже кличку придумал. Наши сопровождающие ее, конечно, не знают.

Так, безымянной, пойманная в городе дворняга дожила на базе «Салехарддорстроя» отмеренный срок перед усыплением и кремацией. Сегодняшний день был последним.

Вряд ли уцелеют и те, кого ловили и продолжают ловить на городских улицах после нападения на ребенка. Салехардские волонтеры, которые периодически брали на поруки бесхозных собак из отлова, в отчаянном положении: содержать приходится столько животных, что новых пристраивать просто некуда. И телефоны продолжают трезвонить не умолкая.

— Мне звонят до десяти раз в день: «Заберите!». Вот сегодня в Лабытнанги Салехарде стояли две коробки с котятами. Подбросили. А мы не можем их взять. Есть общая передержка, но там уже давно нет места. У меня самой дома шесть животных, у других бывает и больше, по десять-двенадцать, — рассказала Ольга Черкашина, руководитель фонда защиты животных «Дорога домой».

За последние три года через руки добровольцев фонда прошло около четырех тысяч четвероногих, прикидывает собеседница. Собак, по ее словам, не меньше половины — как потеряшек, так и тех, кому не повезло с владельцами. Некоторые попадали к волонтерам не по разу: порой буквально через день после возвращения домой они снова бегали на воле.

— Город у нас закрытый, миграции извне нет — все животные на улицах Салехарда, либо их предки когда-то жили здесь как хозяйские. Их выбрасывают или отпускают на бесконтрольный выгул, они сбиваются в стаи, размножаются… У нас на передержках каких только пород не было, в том числе с клеймами. Так что в первую очередь проблема именно в людях. Притом и нападают в основном собаки безнадзорные, либо бывшие домашними. Одичавшие не социализированы — они уже боятся человека, — уверена Ольга Черкашина.

Множатся и подкидыши. Владельцы часто не спешат стерилизовать питомцев, говорит общественница. Кто из-за дороговизны, кто по идейным соображениям — дескать, нечего против природы идти. А приплод, если не родился прямо на улице, пристраивают куда придется (усыплять ведь еще жальче, чем решить вопрос превентивно) или выставляют за дверь.

— В опросе в городском сообществе больше четверти участников ответили, что не стерилизуют животных. При этом салехардские группы в соцсетях в последнее время публикуют сообщения горожан о раздаче щенков и котят — то есть, получается, способствуют такому явлению. Да, сейчас их разбирают. А мы потом будем собирать последствия по подъездам, — говорит Ольга Черкашина. — Один раз отдавали щенков овчарки с лабрадором, которых специально свели. Представляете, какая вырастет помесь? Да, их жалко. А детей не жалко?

Ни в один год многолетней работы и отлова, и зоозащитников четвероногие не исчезали с улиц окончательно, констатирует собеседница. И не исчезнут, пока их продолжат отпускать их в свободное плавание. Повлиять на ситуацию могли бы высокие штрафы за самовыгул, обязательное чипирование — и ловцы при этом должны проверять наличие чипов, выясняя имена хозяев, — пропаганда необходимости стерилизации и кастрации домашних питомцев…

— Всё это — необходимые меры. Но их надо принимать комплексно, при поддержке властей, ветеринаров. Сами мы ничего не решим. В итоге я не знаю, как сейчас выйти из сложившейся ситуации, — признаётся женщина. — У меня самой внучке два годика, и реально страшно ходить с ней по городу. Нас и «зоошизой», и как только не называют — но мы всегда были против самовыгула, против стай на улицах, за отстрел агрессивных и диких собак. Для этого и работает отлов. Но ловят обычно не тех. Мне пересылали фото из «Салехарддорстроя» — думаете, в клетках агрессивные собаки сидят? Это подростки, которые сами лезут в руки. А на улице Павлова, например, бегает длинношерстная такса, которую кто-то выкинул. Мы ее поймать не можем — боится человека, нужно сперва прикормить. И что, она кого-то покусает? Но я уверена, что ее первую подстрелят.