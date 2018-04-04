Пенсионеров и инвалидов Ставрополя на Пасху будут возить социальные такси

Социальные такси помогут маломобильным жителям Ставрополя передвигаться по городу во время Пасхи, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации краевого центра.

О том, как подготовить город к Пасхе, говорили на совещании в администрации.

Работы по приведению в порядок церквей, храмов и кладбищ, а также прилегающих к ним остановок и автостоянок, уже завершаются. Подъездные пути и пешеходные дорожки ремонтируют.

График движения общественного транспорта в праздничный день будет изменён. На маршруты выйдут дополнительные автобусы и маршрутки.