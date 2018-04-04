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СК заинтересовался дочерью мэра, прикрывшей грудь Библией на фото в соцсети
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СК заинтересовался дочерью мэра, прикрывшей грудь Библией на фото в соцсети 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Несовершеннолетняя дочь главы города Сосновка Наиля Саитова на фото прикрыла голую грудь Библией, после чего выложила снимок в сеть.
Провокационный снимок девушка разместила в своем Instagram, однако после волн общественного возмущения удалила фото, сообщает «Комсомольская правда». Мэр Сосновки, небольшого города в Кировской области, прокомментировал поступок дочери.
«В поступке своей дочери не вижу никакой религиозной неприязни. Я мусульманин, моя жена — православная. В нашей семье празднуются как мусульманские, так и православные праздники, какого-то религиозного культа нет. В 16 лет у детей ветер в голове, дочь даже не подумала о возможных последствиях. Я с ней провел беседу, с ней также поговорят и сотрудники органов. Думаю, они смогут сильнее повлиять на подростковый мозг», — сказал Саитов.
По его словам, такой поступок — способ обратить на себя внимание, так как отец и мать постоянно заняты.
Кроме того, мэр Сосновки связал масштаб разгоревшегося скандала с его работой. «Была бы это дочь обычного слесаря — никто бы и не обратил внимания», — отметил Саитов.
Между тем, Telegram-канал Mash опубликовал и другие кадры из Instagram девушки, под которыми имеются неоднозначные подписи на религиозные темы. Сообщается, что СК проводит проверку по признакам оскорбления чувств верующих.
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