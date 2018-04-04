Легче и быстрей: Таможенный кодекс ЕАЭС в действии

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действует четыре месяца. Как это отразилось на доставке товаров и грузов в Беларуси — в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.

Ежедневно на Минской региональной таможне проходит проверку около тысячи грузовых автомобилей. Машина еще в пути, а у таможенников уже есть вся информация — что за груз она везет, какой его вес, откуда и куда следует товар. Благодаря электронному декларированию фура пробудет на досмотре не больше четырех часов. Хотя раньше могла простоять сутки. Электронное декларирование — одно из главных новшеств Таможенного кодекса. Многочисленные бумажные документы остались в прошлом.

«Отпадает необходимость нахождения в пункте оформления субъекта хозяйствования с целью подачи таможенной декларации», — поясняет замначальника отдела таможенных операций и контроля №3 Минской региональной таможни Николай Кравченко

Правила Таможенного кодекса наглядно показаны в мультфильме. Его главный герой — импортер, который везет товар на территорию ЕАЭС.

Дальнобойщику из Украины Николаю Демиденко объяснять ничего не надо, он работает не первый год. Говорит, раньше бывали просрочки. С новым Таможенным кодексом товары доставляются вовремя.

«Сейчас стало легче и быстрей. Экономия времени очень важна, ведь я езжу по чипу», — говорит Николай.

Исчезла, казалось бы, вечная проблема — очереди в пунктах досмотра и оформления товаров. Таможенники говорят — все для бизнеса. У них самих работы прибавилось, поскольку пропускная способность пунктов увеличилась. Нормы Таможенного кодекса уже принесли ему репутацию инновационного документа.

«Мы констатируем увеличение упрощений, при этом нет снижения эффективности нашей работы, правонарушений тоже не стало больше. Улучшений для бизнеса стало больше, а рисков для страны больше не стало», — отметил начальник Минской региональной таможни Александр Валиев.

Египет, Индия, Сингапур. Растет не только импорт в страны ЕАЭС. Упрощение таможенных процедур коснулось и экспортных поставок. Появились другие перспективы, зоны свободной торговли, которые дадут странам Союза дополнительный прирост ВВП. У Евразийского экономического союза уже есть зона свободной торговли с Вьетнамом . На очереди — Иран

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