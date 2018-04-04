Навальный «обнял» Уголовный кодекс и «Доширак»

Сообщество «Настоящий Лентач» во «ВКонтакте» предложило участникам посоревноваться в мастерстве фотошопа, взяв за основу фотографию политика Алексея Навального , обнимающего золотую кнопку, которую ему подарил YouTube.

Пользователи пофантазировали, что Навальный мог обнимать с такой же нежностью, как награду видеохостинга. Мастера фотошопа вспомнили, что помимо YouTube принесло оппозиционеру популярность. Юзерам показалось, что на место кнопки органично вписался бы портрет президента России Владимира Путина , Уголовный кодекс или «Доширак».

«Золотую кнопка» вручается Youtube-блогерам, чьи каналы достигли миллиона подписчиков. У канала Навального на видеохостинге два миллиона последователей.

Фотографии политика нередко превращают в мемы. Так, фотошоп-битву вызвал снимок оппозиционера, играющего в Playerunknown’s Battleground. Еще раньше Навальный был замечен за поеданием лапши быстрого приготовления, что стало поводом для десятков фотожаб.