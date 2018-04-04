Экс-главу нижегородской РСТ оштрафовали на 50 тысяч

Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении было вынесено 22 февраля 2018 года. На данный момент информации об обжаловании и об уплате штрафа не имеется.

Напомним, что ФАС России возбудила дело о неисполнении выданных предписаний в отношении Алексея Семенникова 1 июня 2017 года. В РСТ Нижегородской области предписание ФАС России тогда посчитали исполненным в полном объеме.

15 июня 2017 года Семенников объявил о своей отставке. Как выяснилось, он был уволен в связи с утратой доверия.