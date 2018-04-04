Экс-главу нижегородской РСТ оштрафовали на 50 тысяч 

Бывший руководитель региональной службы по тарифам Нижегородской области Алексей Семенников оштрафован на 50 тыс. рублей за невыполнение предписания Федеральной антимонопольной службы, выданного по результатам внеплановой выездной проверки, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ФАС России.
Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении было вынесено 22 февраля 2018 года. На данный момент информации об обжаловании и об уплате штрафа не имеется.
Напомним, что ФАС России возбудила дело о неисполнении выданных предписаний в отношении Алексея Семенникова 1 июня 2017 года. В РСТ Нижегородской области предписание ФАС России тогда посчитали исполненным в полном объеме.
15 июня 2017 года Семенников объявил о своей отставке. Как выяснилось, он был уволен в связи с утратой доверия.