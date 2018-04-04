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В Крыму пройдет VII форум «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России»
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В Крыму пройдет VII форум «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России» 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Мероприятие пройдет с 24 по 26 апреля 2018 года в г. Ялта при участии представителей федеральных и региональных органов власти, корпораций, учреждений, занятых в оборонной отрасли.
Деловая программа форума включает около десяти тематических направлений, в рамках которых специалистам будет предоставлена возможность оценить уровень развития ИТ в ОПК, эффективность решений для управляемости бизнеса и технологических процессов на предприятиях, взаимосвязь автоматизации производств, задействованных в выпуске гособоронзаказа и диверсификации.
Особое внимание будет уделено возможности использования опыта, накопленного при выполнении ГОЗ, для повышения эффективности производства гражданской продукции. Так современное высокотехнологичное производство гражданского и двойного назначения развивается на условиях открытой кооперации. Для того, чтобы обеспечить предприятиям ОПК открытость, технологии, системы управления, контроля качества должны быть идентичны, что важно для формирования биржи оборудования, технологий, подбора персонала нужной квалификации.
В XXI веке пришло время виртуальных предприятий. Современные заводы вынуждены уделять внимание построению не только производственной, но и сервисной цепочки поддержания конкурентоспособности продукции. Это открывает возможности выхода на внешние и внутренние рынки. Предприятиям предстоит научиться рассматривать производство как реализацию сервисов по использованию продуктов.
Для решения поставленной Министерством обороны Российской Федерации задачи обеспечить высокий коэффициент технической готовности техники и другой продукции нужно проанализировать полный жизненный цикл изделий — от идеи до утилизации. Первый опыт заключения контрактов жизненного цикла показывает, что работа в этом направлении должна вестись не только внутри компании, но и с поставщиками.
Официальный сайт форума: www.итопк.рф
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