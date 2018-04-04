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Аккредитацию авто к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде откроют 10 апреля
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Аккредитацию авто к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде откроют 10 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Соответствующая информация размещена на официальном сайте города-организатора чемпионата мира по футболу.
Для того, чтобы узнать необходима ли аккредитация личного автотранспорта, необходимо будет указать на интерактивной карте, которую на этом сайте опубликуют 10 апреля, название улицы и номер дома, где проживает владелец авто.
Если адрес дома или место работы попадут в границы выделенной территории, то тогда необходимо получить соответствующий пропуск.
Подать заявку на его получение можно будет с 10 апреля в электронном виде заполнив соответствующую форму на сайте в разделе «Аккредитация».. Возможно также подача заявки в одном из пунктов выдачи пропусков, начиная с 15 апреля.
Они будут работать по следующим адресам: Торговый Центр «Аврора», 1 этаж — улица Советская, 12; торгово-развлекательный комплекс «Небо», этаж «0» — улица Большая Покровская, 84; ФОК «Мещерский», 1 этаж — улица Карла Маркса, 21, администрация Нижегородского района, 1 этаж — улица Пискунова, 1.
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