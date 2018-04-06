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Рубль вечером ощутимо терял к доллару и евро на фоне новых санкций и слабой нефти
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Рубль вечером ощутимо терял к доллару и евро на фоне новых санкций и слабой нефти 

Прайм 36 минут назад
Рубль вечером снижался к доллару и к евро, отыгрывая введение новых санкций против ряда российских бизнесменов, их компаний и чиновников, отмечают трейдеры.
Снижение к вечеру рынка нефти добавило давления на рубль, отмечают эксперты.
Курс доллара расчетами «завтра» к 19.18 мск повышался на 0,36 рубля — до 58,07 рубля, курс евро — на 0,65 рубля, до 71,27 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ПОД ДВОЙНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
Курс рубля снижался к доллару и к евро вечером, отыгрывая новые американские санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.
Первая реакция была довольно спокойной. Однако затем на этот негатив наложилось ослабление рынка нефти, и основные резервные валюты стали закрепляться выше круглых уровней 58 рублей и 71 рубля.
Спрос на риск упал после того, как напряжение в торговых отношениях между США и Китаем опять обострилось. Президент США Дональд Трамп в пятницу поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов. В начале апреля США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же 50 миллиардов долларов, которые пока тоже не начали действовать.
В итоге доллар и евро вечером росли на 0,6-0,9%. Рублевая цена нефти оставалась около 3,9 тысячи рублей за баррель.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
На предстоящей неделе высока вероятность ослабления курса американской валюты вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в США, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова.
"Сразу несколько ключевых макроэкономических индикаторов оказывают неблагоприятное воздействие на курс доллара. К ним относится снижение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе, спад деловой активности в сфере услуг, рост числа первичных обращений за пособием по безработице и дальнейшее расширение дефицита торгового баланса США", — добавила она.
На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 57,55-58,65 рубля, евро — в коридоре 70,1-72,5 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.
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