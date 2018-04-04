Ещё
Магазины Подольска проверили на наличие просроченных продуктов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Магазины Подольска проверили на наличие просроченных продуктов 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Инспекторы «Народного контроля» проверили сетевые магазины в Подольске. На прилавках были обнаружены гнилые фрукты, просроченные сосиски соки и йогурты.
По словам проверяющих, продавцы оставляют на прилавках даже детское питание с истекшим сроком годности. «Народный контроль» — это федеральный проект. Активисты регулярно проверяют магазины на просроченные товары. Реагируют, в основном, по жалобам покупателей и практически всегда находят испорченную продукцию.
Я считаю, что такое поведение — это просто безалаберность и полное равнодушие к потребителям, которые приходят к ним в магазин, с которых и формируется их заработный фонд
— Шерзот Атаев, координатор федерального проекта «Народный контроль» по Московской области.
Меньше чем за час активисты собрали почти полную тележку просрочки. Причем с некоторых полок снимали целые партии. Например, морепродукты оказались просрочены на месяц. Вся испорченная продукция подлежит списанию и утилизации.
360tv.ru: последние новости
«Вечерний Ургант» превратил в оперу мем «Котлетки с пюрешкой» Бузова решила найти любовь в телешоу NASA разрабатывает робопчел для изучения Марса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня10
Россия созвала Совбез ООН425
У России нашелся неожиданный защитник41
Трамп потребовал платы за Сирию119
В США нашли способ уничтожить супероружие России157
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение