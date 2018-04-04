Магазины Подольска проверили на наличие просроченных продуктов

Инспекторы «Народного контроля» проверили сетевые магазины в Подольске . На прилавках были обнаружены гнилые фрукты, просроченные сосиски соки и йогурты.

По словам проверяющих, продавцы оставляют на прилавках даже детское питание с истекшим сроком годности. «Народный контроль» — это федеральный проект. Активисты регулярно проверяют магазины на просроченные товары. Реагируют, в основном, по жалобам покупателей и практически всегда находят испорченную продукцию.

Я считаю, что такое поведение — это просто безалаберность и полное равнодушие к потребителям, которые приходят к ним в магазин, с которых и формируется их заработный фонд

— Шерзот Атаев, координатор федерального проекта «Народный контроль» по Московской области

Меньше чем за час активисты собрали почти полную тележку просрочки. Причем с некоторых полок снимали целые партии. Например, морепродукты оказались просрочены на месяц. Вся испорченная продукция подлежит списанию и утилизации.