Свердловские школьники разработали заправку для электромобилей

Так, одна из команд озадачилась созданием черного кремния — покрытия, которое позволит не стерилизовать медицинские инструменты. С его помощью можно получить универсальные многоразовые антибактериальные пинцеты и скальпели, которые после операции достаточно просто помыть.

— А черный титан благодаря своей биосовместимости заменит все импланты, — говорит девятиклассник из Екатеринбурга Лев Сиов. — Но пока нет технологии нанесения новых материалов на мединструменты. Сейчас мы занимаемся разработкой точной методики получения черного кремния методом реактивного ионного травления.

Другая команда представила математическую модель эпидемиологического процесса ротавирусной инфекции. Это позволит Роспотребнадзору предугадывать заболеваемость населения за два месяца и своевременно проводить профилактику. Как поясняет один из разработчиков Артем Хачатуров , нужно просто подставить ночную температуру атмосферного воздуха (именно от нее в основном зависит распространение ротавируса) в специальное уравнение: тесты показали, что ошибка возможна лишь в пяти процентах случаев. На основе методики можно создать подобные формулы для других территорий и заболеваний.

На один из проектов уже есть инвестор — уральская компания готова взять на себя производство установки на твердооксидном топливе

К слову, медицина стала одной из самых популярных тем для юных инноваторов. Например, ребята предлагают корректор осанки, который не сковывает движения, не фиксирует спину, а именно приучает человека не сутулиться. Выглядит он как футболка, эффект основан на том, что датчики электромиографии считывают движения мышц, специальное приложение обрабатывает эти данные и при неправильном положении передает сигнал на вибромоторчики, которые легкими толчками дают понять, какое плечо выпрямить. Ребята просчитали, что ориентировочная стоимость умной одежки будет около двух тысяч рублей.

Коммунальщиков мог бы заинтересовать робот-трубоход, который позволяет находить дефекты в полимерных трубах и устранять их методом 3D-принтинга, а энергетиков — заправочная станция на природном газе, где установлен модуль на твердооксидных топливных элементах, который вырабатывает электроэнергию для зарядки электромобилей.

— Электромобили не используются широко, потому что нет соответствующей инфраструктуры, — говорит доцент кафедры теплоэнергетики и теплотехники энергетического института УрФУ Юлия Волкова . — У нас есть инвестор — уральская производственная компания, которая уже выпускала опытный образец установки на твердооксидном топливе, правда, гораздо меньшей мощности, чем требуется по проекту ребят. Индустриальный партнер готов взять на себя производство. А Газпром на наше письмо ответил, что очень заинтересован в такого рода разработках и готов поддержать пилотный проект.

Пожалуй, самое сложное направление — космос: слишком оно пока далеко от реальной жизни.

— Тем не менее старшеклассники генерируют действительно оригинальные и перспективные идеи, которые находятся в русле актуальных направлений космической отрасли, — считает Евгения Панасова, начальник группы 127 НПО автоматики. — Например, рельсотронная пушка для запуска космических аппаратов — такого рода разработки ведут ученые разных стран, но пока подобной системы нет. Понятно, что ребята не могут построить действующую модель — только макет, который будет работать в условиях гравитации, атмосферы. Но они довольно качественно выполняют расчеты для условий невесомости или других планет. Одна девочка предложила методику навигации марсоходов — в мире такой не существует. Конечно, ее надо проверять, но школьница очень глубоко разобралась в астрономических явлениях и технологических решениях.

Организаторы конкурса сетуют, что непросто отследить дальнейшее продвижение идей подростков. Но будущее у них, безусловно, есть. Так, в прошлом году команда школьников разработала проект энергоснабжения конкретного поселка на Среднем Урале с использованием альтернативных источников — все расчеты передали областному правительству.