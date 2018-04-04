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Ольга Орлова откровенно рассказала о своей фигуре
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Ольга Орлова откровенно рассказала о своей фигуре 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Ольга Орлова опубликовала в Инстаграме фото в ярком купальнике и обратилась к людям, критикующим ее фигуру.
"Позволь каждой ошибке научить тебя великому уроку: каждый закат — это начало очень-очень яркого и большого рассвета", — написала Ольга и обратилась к своим подписчикам. Певица отметила, что ей 40 лет, ее рост составляет 157 см, а вес держится на отметке 43 килограмма.
"Тех, кому легче считать, что это фотошоп — переубеждать не стану!" — заявила Орлова. Женщина добавила, что у нее действительно короткие ноги — «ну, не сложилось», а фотограф, который делает ей снимки на отдыхе — не профессионал, а ее пиарщица, которая не умеет выбирать самые выгодные ракурсы для «моделей».
Орлова отметила, что никакие негативные комментарии не могут испортить ее отличное настроение, поэтому хейтерам не стоит тратить время зря.
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