Самарец сделал операцию по коррекции зрения, чтобы попасть в армию 

Такой целеустремленности можно позавидовать. Чтобы исполнить мечту, Александр Кирильцев из Самары сделал операцию по коррекции зрения. Близорукость помешала молодому человеку пройти ВВК. «Я хотел пойти служить в спецназ или ВДВ, но меня не взяли», — рассказывает Александр. Год назад комиссия признала призывника ограниченно годным к службе. Тогда его зрение было далеко от идеала, сообщает пресс-служба ЦВО. После прохождения военно-врачебной комиссии молодой человек решился на лазерную коррекцию зрения. После операции Александр стал видеть намного лучше. Зрение с минус пяти удалось восстановить до заветной единицы. Спустя год парень вернулся в комиссариат. Теперь его категория годности — «А1». У Александра есть все шансы попасть в войска, о которых он мечтал.
Фото: пресс-служба ЦВО