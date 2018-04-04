Тюменка, требующая снести три многоэтажки на Пермякова, оспорила решение суда

Тюменский областной суд рассмотрел апелляцию Анастасии Михайловской на решение суда, который не признал ее право собственности на земли под тремя многоквартирниками. Женщина требовала убрать с ее участков три многоэтажки по улице Пермякова (дома №78/1, 78/3 и 82/1). В Ленинском районном суде Тюмени с требованиями истицы не согласились — право собственности на землю и десятилетние многоэтажки признали за жильцами. А сделки по покупке Михайловской земельных участков под домами в 2011 году признали недействительными. Женщину такой исход не устроил, и она подала апелляцию, но доказать свою правоту тюменке не удалось — решение оставлено без изменений.

Как продали землю

Три многоэтажки ввели в эксплуатацию в 2007 году. Строительство вела компания «ТДСК», которая арендовала земли у ПАК «Западная Сибирь». Договор аренды расторгли после завершения строительства, и собственник должен был от них отказаться, чтобы участки перешли в общедолевую собственность владельцев квартир. В 2011 году «Западная Сибирь» обанкротилась, а ее имущество продали через торги. Так Анастасия Михайловская стала собственником трех земельных участков, на которых уже несколько лет стояли дома. Иски женщина предъявила только в 2017 году. Всё это время она платила налоги на земли — несколько миллионов рублей.

Как тюменцы защищали свои квартиры

В судебном процессе участвовали представители ГУСа, истца, застройщика «ТДСК», жильцы и их представители. Анастасия Михайловская в суде не появилась. В апелляционной жалобе истица указала, что суд первой инстанции лишил ее имущества без надлежащей компенсации, а к моменту признания сделок ничтожными истекли сроки исковой давности. Также женщина потребовала признать дома самостроями и взыскать в ее пользу деньги, потраченные на покупку земель, и уплаченные налоги.

— Мы просили оставить решение суда первой инстанции в силе, — рассказала Татьяна Ленгесова, представитель нескольких собственников. — Истица требовала сноса домов, свои требования она основывала на статье Гражданского кодекса о самовольной постройке. Но здание может считаться таковым, если оно выполнено на участке, который не принадлежит стороне, или у земель иное назначение, или строительство выполнено с нарушениями норм и правил. Но застройщик — компания «ТДСК» — получил разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию домов. И эти документы подтверждают, что многоэтажки построили законно.

Представитель Михайловской требовал, чтобы раз сделки по покупке земель признали недействительными, то стороны восстановили до ранее действующего положения. То есть женщине вернули деньги, а земли тогдашнему собственнику ПАК «Западная Сибирь». Но сейчас сделать это невозможно из-за того, что компания ликвидирована.

Решение суда вступило в силу в день вынесения апелляционного определения. У сторон есть право на кассацию.