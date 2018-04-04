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Тюменка, требующая снести три многоэтажки на Пермякова, оспорила решение суда
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Тюменка, требующая снести три многоэтажки на Пермякова, оспорила решение суда 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Тюменский областной суд рассмотрел апелляцию Анастасии Михайловской на решение суда, который не признал ее право собственности на земли под тремя многоквартирниками. Женщина требовала убрать с ее участков три многоэтажки по улице Пермякова (дома №78/1, 78/3 и 82/1). В Ленинском районном суде Тюмени с требованиями истицы не согласились — право собственности на землю и десятилетние многоэтажки признали за жильцами. А сделки по покупке Михайловской земельных участков под домами в 2011 году признали недействительными. Женщину такой исход не устроил, и она подала апелляцию, но доказать свою правоту тюменке не удалось — решение оставлено без изменений.
Как продали землю
Три многоэтажки ввели в эксплуатацию в 2007 году. Строительство вела компания «ТДСК», которая арендовала земли у ПАК «Западная Сибирь». Договор аренды расторгли после завершения строительства, и собственник должен был от них отказаться, чтобы участки перешли в общедолевую собственность владельцев квартир. В 2011 году «Западная Сибирь» обанкротилась, а ее имущество продали через торги. Так Анастасия Михайловская стала собственником трех земельных участков, на которых уже несколько лет стояли дома. Иски женщина предъявила только в 2017 году. Всё это время она платила налоги на земли — несколько миллионов рублей.
Как тюменцы защищали свои квартиры
В судебном процессе участвовали представители ГУСа, истца, застройщика «ТДСК», жильцы и их представители. Анастасия Михайловская в суде не появилась. В апелляционной жалобе истица указала, что суд первой инстанции лишил ее имущества без надлежащей компенсации, а к моменту признания сделок ничтожными истекли сроки исковой давности. Также женщина потребовала признать дома самостроями и взыскать в ее пользу деньги, потраченные на покупку земель, и уплаченные налоги.
— Мы просили оставить решение суда первой инстанции в силе, — рассказала Татьяна Ленгесова, представитель нескольких собственников. — Истица требовала сноса домов, свои требования она основывала на статье Гражданского кодекса о самовольной постройке. Но здание может считаться таковым, если оно выполнено на участке, который не принадлежит стороне, или у земель иное назначение, или строительство выполнено с нарушениями норм и правил. Но застройщик — компания «ТДСК» — получил разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию домов. И эти документы подтверждают, что многоэтажки построили законно.
Представитель Михайловской требовал, чтобы раз сделки по покупке земель признали недействительными, то стороны восстановили до ранее действующего положения. То есть женщине вернули деньги, а земли тогдашнему собственнику ПАК «Западная Сибирь». Но сейчас сделать это невозможно из-за того, что компания ликвидирована.
Решение суда вступило в силу в день вынесения апелляционного определения. У сторон есть право на кассацию.
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