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Севшую в лужу Волочкову обругали после происшествия
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Севшую в лужу Волочкову обругали после происшествия 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Танцовщица Анастасия Волочкова поделилась очередным видео с отдыха. Балерина рассказала, что чуть не утонула, но вместо сочувствия получила оскорбления и смешки.
Подробности инцидента, из-за которого Волочкова, судя по всему, могла лишиться жизни, она не раскрыла. «Чуть не утонула в волнах океана (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)», — подписала она, оставив пользователей Сети в недоумении.
Комментаторы тут же бросились проверять, где же отдыхает балерина. Им удалось выяснить, что территорию курортного острова Пхукет омывает вовсе не океан, а Андаманское море. После этого замечания все как будто забыли, что Волочкова чуть не утонула, и вместо того, чтобы пожалеть ее, начали потешаться.
"Настя, вы совсем необразованная? ЭТО МОРЕ!" — пишет один из комментаторов. «Кто нибудь! Скажите ей, что это МОРЕ», — возмущается второй. «ОКЕАН, МОРЕ, АХМАТОВА, ЦВЕТАЕВА, ДА ЕЙ ВСЕ РАВНО КТО И ЧТО», — вспоминает прошлые скандалы третий.
Севшая в лужу танцовщица, похоже, предпочла не реагировать на провокации. Исправлять подпись к видео она тоже не спешит.
Некоторые злопыхатели дошли до оскорблений. «Баба конь», — комментирует увиденное пользователь. «Побежала прям как Буратино», — добавил другой.
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