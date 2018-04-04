Севшую в лужу Волочкову обругали после происшествия

Танцовщица Анастасия Волочкова поделилась очередным видео с отдыха. Балерина рассказала, что чуть не утонула, но вместо сочувствия получила оскорбления и смешки.

Подробности инцидента, из-за которого Волочкова, судя по всему, могла лишиться жизни, она не раскрыла. «Чуть не утонула в волнах океана (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)», — подписала она, оставив пользователей Сети в недоумении.

Комментаторы тут же бросились проверять, где же отдыхает балерина. Им удалось выяснить, что территорию курортного острова Пхукет омывает вовсе не океан, а Андаманское море. После этого замечания все как будто забыли, что Волочкова чуть не утонула, и вместо того, чтобы пожалеть ее, начали потешаться.

"Настя, вы совсем необразованная? ЭТО МОРЕ!" — пишет один из комментаторов. «Кто нибудь! Скажите ей, что это МОРЕ», — возмущается второй. «ОКЕАН, МОРЕ, АХМАТОВА, ЦВЕТАЕВА, ДА ЕЙ ВСЕ РАВНО КТО И ЧТО», — вспоминает прошлые скандалы третий.

Севшая в лужу танцовщица, похоже, предпочла не реагировать на провокации. Исправлять подпись к видео она тоже не спешит.

Некоторые злопыхатели дошли до оскорблений. «Баба конь», — комментирует увиденное пользователь. «Побежала прям как Буратино», — добавил другой.