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Уличное знакомство обернулось для жителя Жигулевска ограблением
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Уличное знакомство обернулось для жителя Жигулевска ограблением 

ТРК Губерния 48 минут назад
Житель Жигулевска, будучи в сильном подпитии, позволил новому знакомому проводить его до дома, а наутро не досчитался золота на несколько тысяч рублей.
Мужчины 31 года и 29 лет познакомились на улице и пошли распивать спиртные напитки во двор. Когда старший из них «дошёл до кондиции», младший предложил проводить его до дома. Оставив дверь открытой и дождавшись, когда «уставший» крепко заснёт, 29-летний мужчина тихонько пробрался в квартиру и снял с пальца неосторожного жигулевца массивную золотую печатку. Как впоследствии выяснило следствие, кольцо он продал. Теперь в отношении безработного подозреваемого, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», пишет пресс-служба областного главка.
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