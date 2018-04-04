Уличное знакомство обернулось для жителя Жигулевска ограблением

Житель Жигулевска , будучи в сильном подпитии, позволил новому знакомому проводить его до дома, а наутро не досчитался золота на несколько тысяч рублей.

Мужчины 31 года и 29 лет познакомились на улице и пошли распивать спиртные напитки во двор. Когда старший из них «дошёл до кондиции», младший предложил проводить его до дома. Оставив дверь открытой и дождавшись, когда «уставший» крепко заснёт, 29-летний мужчина тихонько пробрался в квартиру и снял с пальца неосторожного жигулевца массивную золотую печатку. Как впоследствии выяснило следствие, кольцо он продал. Теперь в отношении безработного подозреваемого, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», пишет пресс-служба областного главка.