В Подмосковье ветеринары‑предприниматели могут пройти обязательную регистрацию онлайн

Специалисты в области ветеринарии, которые ведут бизнес в Подмосковье , могут пройти обязательную регистрацию в Главном управлении ветеринарии Московской области с помощью портала госуслуг, говорится в документе ведомства, который имеется в распоряжении РИАМО

Согласно федеральному законодательству, право на занятие ветеринарной деятельностью имеют специалисты с высшим или средним профильным образованием. Специалисты-ветеринары, занимающиеся предпринимательством, обязаны зарегистрироваться в уполномоченном органе исполнительной власти субъекта РФ

«В Московской области получить государственную услугу «Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Московской области» можно в электронном виде (через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области)», — говорится в документе.

Подать заявление можно с домашнего или рабочего компьютера на портале https://uslugi.mosreg.ru/. Получение госуслуги в электронном виде позволяет заявителю избежать очередей, бюрократических проволочек и сэкономить время, а также отследить каждый этап работы по заявлению в личном кабинете. Услуга предоставляется бесплатно.

В результате заявитель будет внесен в Реестр специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Московской области. Ему выдадут свидетельство в электронном виде, подписанное электронной цифровой подписью начальника Главного управления ветеринарии региона. Реестр размещается на сайте ведомства http://guv.mosreg.ru/.