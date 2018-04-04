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В Подмосковье ветеринары‑предприниматели могут пройти обязательную регистрацию онлайн
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В Подмосковье ветеринары‑предприниматели могут пройти обязательную регистрацию онлайн 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Специалисты в области ветеринарии, которые ведут бизнес в Подмосковье, могут пройти обязательную регистрацию в Главном управлении ветеринарии Московской области с помощью портала госуслуг, говорится в документе ведомства, который имеется в распоряжении РИАМО.
Согласно федеральному законодательству, право на занятие ветеринарной деятельностью имеют специалисты с высшим или средним профильным образованием. Специалисты-ветеринары, занимающиеся предпринимательством, обязаны зарегистрироваться в уполномоченном органе исполнительной власти субъекта РФ.
«В Московской области получить государственную услугу «Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Московской области» можно в электронном виде (через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области)», — говорится в документе.
Подать заявление можно с домашнего или рабочего компьютера на портале https://uslugi.mosreg.ru/. Получение госуслуги в электронном виде позволяет заявителю избежать очередей, бюрократических проволочек и сэкономить время, а также отследить каждый этап работы по заявлению в личном кабинете. Услуга предоставляется бесплатно.
В результате заявитель будет внесен в Реестр специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Московской области. Ему выдадут свидетельство в электронном виде, подписанное электронной цифровой подписью начальника Главного управления ветеринарии региона. Реестр размещается на сайте ведомства http://guv.mosreg.ru/.
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