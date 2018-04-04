Минск посоветовал Лондону не греть суп на пожаре собственного дома

Свою позицию по делу Скрипаля высказал в среду МИД Беларуси . Там заявили, что только открытое расследование даст объективную информацию о виновных, передает телеканал «МИР 24».

«Любое обострение ситуации в регионе категорически не выгодно Беларуси. Греть суп на пожаре собственного дома — верх глупости. Мы крайне обеспокоены возможным применением нервнопаралитического вещества в Солсбери. Беларусь была и остается категорическим противником применения химического оружия. Виновные в таких преступлениях должны привлекаться к ответственности. Но вначале этих виновных нужно однозначно и достоверно установить», — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик

Беларусь твердо уверена, что расследование необходимо проводить с участием всех заинтересованных сторон в четком соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

Напомним, накануне скандальное «дело Скрипаля » прокомментировал президент России. Владимир Путин заявил, что Москва не ждет извинений от Великобритании в связи с «делом Скрипаля», но надеется на торжество здравого смысла. «Мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем в последнее время», — отметил Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , в свою очередь, 2 апреля заявил, что Лондону придется извиняться за безосновательные и не имеющие подтверждение обвинения России в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам Пескова, Москва полагает, что в ближайшее время косвенные подтверждения нелепости позиции британской стороны продолжат появляться, поскольку «это еще история долгая, маразм зашел слишком далеко».

Напомним, бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли на лавочке в Солсбери в бессознательном состоянии 4 марта. Британские власти тут же обвинили Москву отравлении Скрипалей, потому что якобы использованный яд мог быть произведен только в России. В Москве отмечали, что у нее нет мотива сводить счеты со Скрипалем, и подчеркивали, что Лондон так и не представил никаких доказательств. Тем не менее, скандал получил продолжение. Великобритания выслала группу российских дипломатов и надавила на европейских коллег и США , чтобы они поступить точно так же. Москва ответила симметрично.

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