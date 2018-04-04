Дефицит врачей и огромные долги: КСП проверила больницы Кировской области

В нескольких больницах Кировской области из-за отсутствия специалистов не использовалось дорогостоящее медицинское оборудование.

Таковы предварительные результаты проверки реализации на территории области госпрограммы «Развитие здравоохранения» на 2013-2020 годы, которую провели сотрудники региональной Контрольно-счетной палаты.

Согласно итогам проверки, дорогое оборудование простаивало в больницах Верхнекамского и Куменского районов. При этом Кировская область на начало 2018 года испытывала большой дефицит врачей и среднего медперсонала. Причем за 2017 год укомплектованность штатных должностей врачами сократилась на 12,2%, а медперсонала — на 10,9%. В общей сложности региону не хватало более 900 медработников.

Испытывают медучреждения и дефицит необходимого медицинского оборудования. Выходом из такой ситуации, как показала проверка КСП, стала аренда такого оборудования с его последующей безвозмездной передачей больницам. Так, в 2016-2017 годах учреждения заключили контракты на аренду медоборудования, общая стоимость которой составила 82,5 млн рублей.

«Недостаточное финансовое обеспечение организации медицинской помощи, корректировки тарифов и проведение значительного объема ремонтных работ за счет средств ОМС привели к ухудшению финансово-экономического положения медицинских учреждений в 2017 году и, как следствие, к росту кредиторской задолженности», — заявили в Контрольно-счетной палате.

Согласно выводам ревизоров, размер долга по кредитам увеличился в 1,5 раза или на 256,1 млн рублей. На 1 января 2018 года общий объем кредиторской задолженности достиг 1,1 млрд рублей. При этом просроченная задолженность медучреждений составляла 120 млн рублей.

Добавим, в КСП также подсчитали, что недофинансирование областным бюджетом Территориальной программы обязательного медицинского страхования за 2013-2017 годы превысило 11 млрд рублей.