На Урале поставщика электроэнергии лишили статуса за долги 

По закону статус ГП обязывает сбытовую компанию принимать заявки на энергоснабжение от любого розничного потребителя на подведомственной территории. Раньше лишить компанию этого статуса можно было только за большие долги на оптовом рынке, однако в ноябре 2017-го правительство РФ разрешило применять санкции и за задолженность перед сетевыми организациями.
Причиной отстранения Роскоммунэнерго стали именно неплатежи на оптовом и розничном рынках, при этом долг компании только за передачу электроэнергии превысил миллиард рублей — это примерно годовой объем. Хроническим должником по этой статье компания считается еще с 2012 года. А весной 2016-го правительство Свердловской области уже направляло в Минэнерго РФ предложение лишить ее статуса ГП для Нижнего Тагила. В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области считают, что сбытовая компания накопила долги, потому что ее собственники направляли средства, полученные от потребителей, на нужды, не связанные со сбытовой деятельностью.
В ближайшие четыре месяца правительство РФ проведет конкурс на присвоение статуса ГП, причем его победителю придется погасить долг (или его часть) своего предшественника на оптовом рынке электроэнергии. А пока компании предстоит подхватить оставшихся без поставщика абонентов: временный статус может быть оставлен за ней на срок до года. Только в апреле перевести на новые договоры потребуется порядка 30 тысяч потребителей. Почти 25 тысяч из них — жители Нижнего Тагила, Невьянска и Горноуральского городского округа, остальные — юрлица.
— Смена ГП не должна сказаться на абонентах. Наша задача — сделать переход для них максимально комфортным и безболезненным, — подчеркнул первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.