Анна Чиповская пожаловалась поклонникам на недосып

Известная российская актриса театра и кино Анна Чиповская пожаловалась своим подписчикам в социальных сетях на то, что страдает от недосыпа. А виной всему домашний питомец артистки — кот Куся, который не спит по ночам.

Много места в Интсаграм-аккаунте и в жизни актрисы Анны Чиповской занимает ее кот — Куся. Этому полосатому существу красавица-актриса давным-давно подарила свое сердце, признавшись в том, что является его покорной рабой. И все бы хорошо, да вот хвостатый «господин» популярной кинодивы в последнее время страдает от бессонницы и, как следствие, мешает спать своей сожительнице и кормилице. Анна пожаловалась в своем микроблоге, что Куся не дает ей уснуть до пяти утра, а сам потом отсыпается днем, пока ее нет дома.

«У кого кот, тот поймет», — добавила Чиповская в конце. И поклонники ее, конечно, поняли. «О, да! Причём у меня один в один такая же кошка» «Ох, как понимаю вас, мне иногда мой кот тоже по ночам спать не даёт!» «Знакомо! Очень знакомо!» «Понимю, как никто другой. У меня два кота, один первые пол ночи пел второй вторые пол ночи» «И у нас та же история», — писали интернет-пользователи в ответ на жалобу, не высыпающейся Чиповской.