Малый высокотехнологичный бизнес Урала не выйдет на мировой рынок

— Опрос, который провел Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) в 2017 году, показал, что малый и средний бизнес очень осторожно относится к экспортным возможностям. К сожалению, мы так и не избавились от замкнутости мышления, не научились продвигать продукцию за рубежом, — комментирует ситуацию Александр Макаров , вице-президент УТПП. — Среди факторов, не способствующих росту внешних поставок, — низкая конкурентоспособность предприятий, высокие удельные затраты. К тому же в некоторых отраслях экспортный потенциал достиг потолка, например, в металлургии.

Если вдаваться в детали, то всего восемь процентов респондентов ответили, что их продукция хорошо известна и востребована за рубежом, два процента рассматривают экспорт как приоритетное направление, 13 занимаются зарубежными поставками «немного, по запросу со стороны иностранных партнеров», а подавляющее большинство, 41 процент, предпочитает работать на внутреннем рынке. При этом девять процентов опрошенных считают, что развивать экспорт слишком сложно, дорого и рискованно.

По оценке экспертов УТПП, на глобальную конкуренцию сегодня ориентированы не все отрасли, представленные на Среднем Урале, а лишь металлурги, производители фанеры, ферросплавов и предприятия атомной промышленности. Локальной конкуренцией озабочены поставщики древесины и гражданское машиностроение. Их ниша — в основном традиционные рынки СНГ и тех стран дальнего зарубежья, куда отечественная техника и запчасти к ней поставлялись последние 50-70 лет. Наиболее перспективными с точки зрения высокотехнологичного экспорта считаются IT, органическая химия и производство радиоактивных изотопов.

На глобальную конкуренцию сегодня ориентированы не все отрасли, представленные на Среднем Урале, а лишь металлурги, производители фанеры, ферросплавов и предприятия атомной промышленности

В любом случае все отрасли заинтересованы в господдержке, а ее пока недостаточно, несмотря на все усилия, предпринимаемые ВЭБ , Российским экспортным центром и минпромторгом . В среднем удовлетворяется до 100 заявок в год, тогда как в одной только Свердловской области около тысячи экспортеров.

— Сегодня экспорт — это битва в одиночку, не хватает ценового анализа, изучения рынков, — констатирует Андрей Гармс, заместитель директора «Экспериментального завода» из Режа. — Очень трудно конкурировать с китайскими производителями, потому что они имеют преференции, растамаживая свою продукцию в России по пониженной ставке 11 процентов, а мы — по 15. К тому же китайский банк предоставляет финансирование по экспортному контракту в течение одной-двух недель, а не 45 дней, как у нас.

Что еще мешает уральским машиностроителям из числа МСБ покорять внешние рынки? Во-первых, острая нехватка менеджеров по международным продажам. Уровень квалификации кадров, имеющихся на предприятиях, не соответствует ожиданиям. В частности, нужны люди, разбирающиеся в патентном, таможенно-транспортном законодательстве, технические переводчики. Молодые ребята, оканчивающие в Екатеринбурге вуз по специальности «внешнеэкономическая деятельность» (ВЭД), стремятся в Москву Санкт-Петербург , уговорить их на переезд в малый город практически невозможно.

Второй фактор, негативно влияющий на показатели экспорта, — нестабильность качества продукции и несоответствие российских и международных стандартов, технических допусков. Иностранные заказчики обычно закладывают очень высокую точность, материалы, которых на отечественном рынке не найти. Российских же производителей нередко подводят поставщики узлов и запчастей. Так, Алексей Горбунов , гендиректор Каменск-Уральского завода автоагрегатов, не скрывает, что отечественные комплектаторы часто нарушают договоренности и гонят брак. Кроме того, малые и средние предприятия не всегда отвечают ожиданиям иностранных заказчиков, от них требуют, к примеру, наличия собственной системы порошковой окраски, листогиба и термического цеха, чем могут похвастать только заводы-гиганты.

— Барьеры для экспорта нужно снимать и снаружи, и внутри страны. Почему труба, привезенная из Китая , дешевле, чем с завода в 100 метрах от меня? Почему после каждой экспортной поставки и возмещения НДС у нас проводится камеральная налоговая проверка? И всякий раз уточняют, на месте ли офис, соответствует ли юридический адрес фактическому? Такие перекосы надо убирать, — считает Горбунов.

По мнению заведующего кафедрой внешнеэкономической деятельности УрГЭУ Виктора Ковалева, повысить конкурентоспособность экспортеров можно за счет налоговой политики.

— В условиях ВТО прямое субсидирование своих производителей запрещено, но остаются другие инструменты. Допустим, Китай в свое время ввел дифференцированный возврат НДС в зависимости от степени обработки продукции. По сути, это скрытая поддержка несырьевого экспорта. Причем ставка налога может пересматриваться в любое время, в отличие от таможенных пошлин, — рассуждает ученый.

компетентно

Сергей Селиванов , начальник отдела выставок департамента международного сотрудничества Минпромторга РФ:

— Проблема вывода продукции на внешний рынок зачастую связана с низкой осведомленностью о механизмах господдержки на федеральном и региональном уровнях. Например, в 2017 году мы впервые ввели в рамках приоритетного проекта «Международная кооперация» льготное кредитование иностранных покупателей, компенсировали производителям 1,7 миллиарда рублей на сертификацию и омологацию (усовершенствование технических характеристик товара до требований государства поставки), 150 миллионов рублей — на регистрацию интеллектуальных прав в другой стране. Объем субсидий на выставочную деятельность составил 2,7 миллиарда, что позволило представителям более 700 предприятий поучаствовать в 33 крупных международных выставках и войти в состав 18 бизнес-миссий. В 2018-м запланировано 150 мероприятий. Малый бизнес может рассчитывать на компенсацию 80 процентов затрат на участие в выставках и 100 процентов — в бизнес-миссиях, крупный — на 50 процентов. Заявки необходимо подавать через сайт РЭЦ.