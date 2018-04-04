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Из-за прорыва трубы с холодной водой дублер ул. Ново-Садовой превратился в бурную реку
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Из-за прорыва трубы с холодной водой дублер ул. Ново-Садовой превратился в бурную реку 

Волга Ньюс 1 час назад
Приехав, ремонтники выяснили, что вода вытекает из-под гаражей.
В СКС пояснили, что личности владельцев гаражей устанавливают представители администрации Октябрьского района, которых оповестили о случившемся.
Тем временем, из-под гаражей вода текла на ул. Ново-Садовую, залив проезжую часть дублера улицы. Под водой оказался участок трамвайных путей в районе «Современника». Ситуация с затоплением проезжей части самарцы живо обсуждали в соцсетях. Очевидцы выкладывали фотографии и видео, на которых видно, что проезжая часть дублера Ново-Садовоц напоминает бурную горную реку. Машины едут по бампер в воде. Трамвайные рельсы залиты.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс с пресс-службе СКС, чтобы остановить воду, их сотрудники отключили этот участок трубопровода. Но в компании уточнили, что продолжают подавать холодную воду потребителям.
Для откачки разлившейся воды привлекли насосную технику компании. Также специалистов инженерных сетей оповестили для проверки работы ливневок.
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