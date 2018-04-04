Власти Петербурга в 2018 году увеличили расходы на очистку дорог на 1,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 4 апреля. / ТАСС /. Власти Санкт-Петербурга в этом году увеличили расходы на очистку дорог и тротуаров города на 1,5 млрд рублей по сравнению с 2017 годом — до 9 млрд, сообщил журналистам в среду начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству города Вадим Мизюкин.

"В этом году — около 9 млрд рублей, а в прошлом году было 7,5 млрд [рублей]", — сказал он, отвечая на вопрос о финансировании уборки города.

Он добавил, что «у бюджета города появилась в текущем году возможность выделить данные средства» и дополнительные деньги будут направлены на создание службы ручной уборки улиц, которая будет работать в центральных районах города. «За счет этих же средств будет закуплена и техника [муниципальными] предприятиями [которые осуществляют уборку улиц], в этом году ее будет закуплено более 100 единиц», — отметил начальник управления.

Он также отметил, что дополнительные средства пригодились и в период активных снегопадов, так как дорожникам в это время приходилось работать в усиленном режиме. В частности, по данным комитета, в марте в городе выпало почти в три раза больше снега, чем годом ранее. За первый месяц весны 2018 года дорожниками с улиц города вывезено более 400 тыс. кубометров снега, что почти в 10 раз больше, чем в марте прошлого года.

Мизюкин также отметил, что в Петербурге стартовала кампания по уборке улиц после зимы, в ходе которой главные магистрали города будут чистить с помощью специальных моющих средств, а также на улицы города вышли 27 новых подметальных вакуумных машин, которые город закупил в конце прошлого года в Курганской области

По словам Мизюкина, полную очистку улиц после зимнего сезона дорожники должны завершить к началу мая. Кроме того, петербургские коммунальщики уже готовятся к работе в усиленном режиме во время чемпионата мира по футболу.