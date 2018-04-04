В Тюменской области фасады десятков зданий оказались горючими

Вообще-то массовые проверки зданий стартовали с января, это связано с местным громким ЧП — сгоревшей на исходе рождественских каникул кирпичной высоткой по улице Олимпийской в Тюмени . Тогда пламя, занявшееся в одной из квартир, быстро перекинулось на наружные стены, точнее, на вентилируемые навесные фасады. Они заполыхали, поскольку были изготовлены из горючих материалов, под вопросом и соблюдение технологии обшивки.

После ЧП прокурор области Владимир Владимиров распорядился проверить все потенциально опасные объекты с навесными фасадами. Недорогие конструкции, применяемые для утепления и архитектурного декора, используются сегодня сплошь и рядом. В большой список, составленный в январе специалистами ГУ МЧС и работниками надзорного ведомства, вошли 837 жилых и офисных зданий, школ, детсадов, больниц и поликлиник, досуговых учреждений, торговых предприятий. После осмотра в списке осталась десятая часть — около 80 объектов, где отделочные материалы вызвали подозрение на предмет их огнестойкости.

Надежной считается обшивка, которая пусть и плавится, но не поддерживает горения. Между тем в доме по Олимпийской, по визуальному заключению экспертов, сделанному на основе любительских видео, занялись огнем композитные панели с полиэтиленовыми сердечниками. Так ли это, до сих пор официально не подтверждено. Не названы пока и имена подрядчика с заказчиком, поставивших под угрозу жизни людей, — следствие не завершено.

Какого рода облицовка на 80-ти строениях вызвала опасения, также не оглашается. Для простейших испытаний на воздействие пламени газовой горелки брался маленький фрагмент панели. Однако признать навесной фасад опасным для эксплуатации вправе только сертифицированная лаборатория. В ней испытывают уже внушительные по размеру куски обшивки. На данный момент известно о 47 завершенных экспертизах. По их результатам 35 зданий определенно подлежат ремонту с заменой фасадных покрытий. Среди них, к примеру, многоэтажный дом в Тюмени. Расходы понесет частный собственник или бюджет.

Адреса строений, занесенных в черный список, по понятным причинам журналистам не называют. Вместе с тем со временем — по мере выполнения работ — служебная тайна должна быть раскрыта с информированием о расположении здания, данными о подрядчике, заказчике и обслуживающей компании, типе использованных материалов и гарантиях их негорючести. В противном случае у людей может сложиться мнение о безрезультатности проверки и неспособности надзорных инстанций исправить ситуацию.

прямая речь

— Мы сполна используем арсенал средств прокурорского реагирования. На конец марта внесено 15 представлений об устранении нарушений закона, возбуждено шесть административных дел по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».