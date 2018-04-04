«Парламент за 60 секунд». 4 апреля 

В России могут запретить производство, оборот (за исключением экспорта) и розничную продажу алкогольной продукции в полимерной таре объёмом более 0,5 литра. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. На данный момент разрешено производить и продавать алкогольную продукцию в пластиковой таре объёмом до 1,5 литра.
Для добровольцев могут ввести знак отличия «Готов к спасению жизни» за успешную сдачу курса ОБЖ. Пилотный проект по внедрению знака запустят в нескольких российских регионах.
В России могут разрешить покупать рецептурные препараты через интернет, при условии, что доставлять лекарства клиенту будет провизор, заявил «Парламентской газете» депутат от «Единой России» Александр Петров.
Депутата Оксану Пушкину назначили представителем от Госдумы в группе женщин-лидеров в рамках инициативы Всемирного банка по развитию женского предпринимательства, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Иностранным гражданам могут облегчить въезд на Дальний Восток по электронным визам. Соответствующий законопроект обсудил Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Документ предусматривает свободу передвижения иностранных граждан с электронными визами в пределах всего Дальневосточного федерального округа.
Депутаты Госдумы во время визита в Иран примут участие в божественной литургии в православном храме в Тегеране, сообщил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Блокировка аккаунтов некоторых официально зарегистрированных российских СМИ на платформах Facebook и Instagram вызывает сожаление и может быть связана с политическим давлением США на частные компании, считает депутат от «Справедливой России» Леонид Левин.
За преступления в сфере госзакупок товаров, работ и услуг будут наказывать лишением свободы на срок до 12 лет. Законопроект рекомендован к принятию во втором чтении. Максимальное наказание предусмотрено за подкуп работника контрактной службы, совершённое группой лиц по предварительному сговору.
Местные и региональные власти могут обязать защищать права коренных малочисленных народов Крайнего Севера наряду с правами нацменьшинств. Проект закона внесла в Госдуму сенатор от Чукотки Анна Отке.
Американским властям невыгодна дипломатическая война с Россией, и США надеются на взаимность при аккредитации новых дипломатов, считает сенатор Константин Косачев.