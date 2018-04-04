«Парламент за 60 секунд». 4 апреля

России могут запретить производство, оборот (за исключением экспорта) и розничную продажу алкогольной продукции в полимерной таре объёмом более 0,5 литра. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму . На данный момент разрешено производить и продавать алкогольную продукцию в пластиковой таре объёмом до 1,5 литра.

Для добровольцев могут ввести знак отличия «Готов к спасению жизни» за успешную сдачу курса ОБЖ. Пилотный проект по внедрению знака запустят в нескольких российских регионах.

Иностранным гражданам могут облегчить въезд на Дальний Восток по электронным визам. Соответствующий законопроект обсудил Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Документ предусматривает свободу передвижения иностранных граждан с электронными визами в пределах всего Дальневосточного федерального округа.

Леонид Левин. Блокировка аккаунтов некоторых официально зарегистрированных российских СМИ на платформах Facebook и Instagram вызывает сожаление и может быть связана с политическим давлением США на частные компании, считает депутат от «Справедливой России»

За преступления в сфере госзакупок товаров, работ и услуг будут наказывать лишением свободы на срок до 12 лет. Законопроект рекомендован к принятию во втором чтении. Максимальное наказание предусмотрено за подкуп работника контрактной службы, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Местные и региональные власти могут обязать защищать права коренных малочисленных народов Крайнего Севера наряду с правами нацменьшинств. Проект закона внесла в Госдуму сенатор от Чукотки Анна Отке.