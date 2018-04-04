Ещё
Забег «Апрель»: москвичи дали старт весне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Забег «Апрель»: москвичи дали старт весне 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Семь с половиной тысяч слотов для участников забега «Апрель» разлетелись как горячие пирожки, задолго до старта, который по традиции открывает беговой сезон в Москве. В этом году — 1 апреля, в День юмора или, как еще говорят, в День дурака. Участие в забеге принял и шеф-редактор телеканала «МИР 24» Алексей Раевский.
Случайно это или нет, но праздник получился массовый. Не всем желающим хватило места.
Бегать не только полезно, но и приятно. Пробежал — получил пару бутылок воды и значок в подарок.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Бердымухамедов показал меткую стрельбу и поучаствовал в велокроссе Минск посоветовал Лондону не греть суп на пожаре собственного дома Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня10
Россия созвала Совбез ООН431
У России нашелся неожиданный защитник41
Трамп потребовал платы за Сирию121
В США нашли способ уничтожить супероружие России158
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение