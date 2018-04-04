Забег «Апрель»: москвичи дали старт весне

Семь с половиной тысяч слотов для участников забега «Апрель» разлетелись как горячие пирожки, задолго до старта, который по традиции открывает беговой сезон в Москве . В этом году — 1 апреля, в День юмора или, как еще говорят, в День дурака. Участие в забеге принял и шеф-редактор телеканала «МИР 24» Алексей Раевский

Случайно это или нет, но праздник получился массовый. Не всем желающим хватило места.

Бегать не только полезно, но и приятно. Пробежал — получил пару бутылок воды и значок в подарок.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ