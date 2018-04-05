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Воронежская прокуратура требует блокировать сайты с инструкциями для воров
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Воронежская прокуратура требует блокировать сайты с инструкциями для воров 

АиФ 36 минут назад
Фото: АиФ
Прокуратура Семилукского района требует через суд блокировки сайтов о «шоплифтинге», сообщили в пресс-службе ведомства 4 апреля.
Как подсчитали в ведомстве, за прошлый год из 32 подростковых преступлений 29 — кражи, в том числе из магазинов. Причем, большинство подростков из благополучных семей, и они воровали не с целью заработать. Как выяснилось, они относили себя к движению «шоплифтеров» — тех, кто ворует в крупных магазинах в качестве хобби.
Сотрудники прокуратуры обнаружили четыре сайта, на которых подробно учат воровству в популярных сетевых магазинах. При этом вход на сайты свободный. Вместе с тем, по закону запрещается распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.
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