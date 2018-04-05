Воронежская прокуратура требует блокировать сайты с инструкциями для воров

Прокуратура Семилукского района требует через суд блокировки сайтов о «шоплифтинге», сообщили в пресс-службе ведомства 4 апреля.

Как подсчитали в ведомстве, за прошлый год из 32 подростковых преступлений 29 — кражи, в том числе из магазинов. Причем, большинство подростков из благополучных семей, и они воровали не с целью заработать. Как выяснилось, они относили себя к движению «шоплифтеров» — тех, кто ворует в крупных магазинах в качестве хобби.