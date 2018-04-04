Уборка дворов Петрозаводска вызвала нарекания у Мирошник

Прокуратура города внесла представления об устранении нарушений в адрес трех управляющих компаний.

Сити-менеджер выборочно проверила качество уборки дворов в Петрозаводске . По итогам рейда нарекания вызвала работа ряда управляющих компаний и ТСЖ, которые неудовлетворительно чистят территории и проводят недостаточную противогололедную обработку, сообщает пресс-служба мэрии. Уточняется, что КВУ «Служба заказчика» проверяет, как убирается снег с придомовых территорий и контролирует очистку крыш многоквартирных домов от снега и наледи. В случае нарушений управляющим компаниям направляют уведомления с требованиями принять срочные меры.

За март специалисты «Службы заказчика» проверили 846 придомовых территорий многоквартирных домов, выявили 154 замечания к качеству уборки снега, 152 — к отсутствию подсыпки, 113 — по наличию снежно-ледяных масс на свесах кровель. В адрес управляющих организаций за месяц направлено 93 уведомления о необходимости устранения проблем. В мэрии добавили, что за содержанием дворов многоквартирных домов также следят сотрудники управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства.

О фактах несвоевременной очистки крыш и ненадлежащего содержания территорий домов сообщают в госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. С начала года в адрес госкомитета направлено порядка 130 материалов, из них по фактам несвоевременной очистки свесов кровель от сосулек и наледи — 55, неисполнения требований зимней уборки — 26. Проведены внеплановые проверки, управляющим организациям выдано 19 предписаний об устранении нарушений. Прокуратура города внесла представления об устранении нарушений в адрес трех управляющих компаний.

Петрозаводчане также могут обратиться с жалобой на работу управляющей организации напрямую в госкомитет и сообщить о плохо убранных дворах в ЕДДС по телефону 051.