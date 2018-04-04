Ещё
Уборка дворов Петрозаводска вызвала нарекания у Мирошник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уборка дворов Петрозаводска вызвала нарекания у Мирошник 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Прокуратура города внесла представления об устранении нарушений в адрес трех управляющих компаний.
Сити-менеджер выборочно проверила качество уборки дворов в Петрозаводске. По итогам рейда нарекания вызвала работа ряда управляющих компаний и ТСЖ, которые неудовлетворительно чистят территории и проводят недостаточную противогололедную обработку, сообщает пресс-служба мэрии. Уточняется, что КВУ «Служба заказчика» проверяет, как убирается снег с придомовых территорий и контролирует очистку крыш многоквартирных домов от снега и наледи. В случае нарушений управляющим компаниям направляют уведомления с требованиями принять срочные меры.
За март специалисты «Службы заказчика» проверили 846 придомовых территорий многоквартирных домов, выявили 154 замечания к качеству уборки снега, 152 — к отсутствию подсыпки, 113 — по наличию снежно-ледяных масс на свесах кровель. В адрес управляющих организаций за месяц направлено 93 уведомления о необходимости устранения проблем. В мэрии добавили, что за содержанием дворов многоквартирных домов также следят сотрудники управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства.
О фактах несвоевременной очистки крыш и ненадлежащего содержания территорий домов сообщают в госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. С начала года в адрес госкомитета направлено порядка 130 материалов, из них по фактам несвоевременной очистки свесов кровель от сосулек и наледи — 55, неисполнения требований зимней уборки — 26. Проведены внеплановые проверки, управляющим организациям выдано 19 предписаний об устранении нарушений. Прокуратура города внесла представления об устранении нарушений в адрес трех управляющих компаний.
Петрозаводчане также могут обратиться с жалобой на работу управляющей организации напрямую в госкомитет и сообщить о плохо убранных дворах в ЕДДС по телефону 051.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Ольга Бузова занялась поисками нового мужа Балетмейстер о заявлении балерины про связь с Караченцовым: люди тупеют МИД Великобритании удалил «обвинительный» твит о веществе, которым отравили Скрипалей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня10
Россия созвала Совбез ООН431
У России нашелся неожиданный защитник41
Трамп потребовал платы за Сирию121
В США нашли способ уничтожить супероружие России158
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение