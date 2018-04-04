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Доступ к платным парковкам на набережной Тараса Шевченко ограничен по 30 апреля в связи с ремонтом
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Доступ к платным парковкам на набережной Тараса Шевченко ограничен по 30 апреля в связи с ремонтом 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Фото: MosDay.ru
Доступ к платным парковкам на набережной Тараса Шевченко на западе столицы ограничен по 30 апреля 2018 г. в связи с ремонтными работами на инженерных сетях, сообщает единый транспортный портал.
«В районе д. 1/7 по Кутузовскому проспекту ремонт будет производиться с 10 по 20 апреля, а на дублере набережной от д. 3 по Кутузовскому проспекту до д. 1 — с 20 марта по 30 апреля. Обращаем внимание водителей, что на время работ на этих участках может быть ограничен доступ к платным парковкам: сейчас по этим адресам оборудовано 73 парковочных места и 11 мест выделены для бесплатной парковки инвалидов. Просим автомобилистов заранее планировать маршруты с учетом изменений и оставлять машины только в разрешенных для этого местах», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало о том, что в связи с реконструкцией инженерных сетей по 20 апреля 2018 г. ограничено движение транспорта на участке набережной Тараса Шевченко.
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