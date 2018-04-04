Доступ к платным парковкам на набережной Тараса Шевченко ограничен по 30 апреля в связи с ремонтом

Доступ к платным парковкам на набережной Тараса Шевченко на западе столицы ограничен по 30 апреля 2018 г. в связи с ремонтными работами на инженерных сетях, сообщает единый транспортный портал.

«В районе д. 1/7 по Кутузовскому проспекту ремонт будет производиться с 10 по 20 апреля, а на дублере набережной от д. 3 по Кутузовскому проспекту до д. 1 — с 20 марта по 30 апреля. Обращаем внимание водителей, что на время работ на этих участках может быть ограничен доступ к платным парковкам: сейчас по этим адресам оборудовано 73 парковочных места и 11 мест выделены для бесплатной парковки инвалидов. Просим автомобилистов заранее планировать маршруты с учетом изменений и оставлять машины только в разрешенных для этого местах», — говорится в сообщении.