В отношении соликамского завода «Урал» подан иск о банкротстве 

Компания «Технопром» подала в Арбитражный суд Пермского края заявление о признании банкротом соликамского завода «Урал». Предприятие задолжало почти 6 млн руб., сообщает URA.RU.
Пока данный иск оставлен без движения по причине неправильного оформления и отсутствия необходимых дополнительных документов. Срок устранения этих недостатков определен до 16 апреля.
АО «Соликамский завод Урал» считается самым крупным военно-промышленным заводом в Восточной Европе по производству боеприпасов, спецхимии, взрывчатых веществ и промышленной взрывчатки.