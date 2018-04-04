В отношении соликамского завода «Урал» подан иск о банкротстве

Пока данный иск оставлен без движения по причине неправильного оформления и отсутствия необходимых дополнительных документов. Срок устранения этих недостатков определен до 16 апреля.

АО «Соликамский завод Урал» считается самым крупным военно-промышленным заводом в Восточной Европе по производству боеприпасов, спецхимии, взрывчатых веществ и промышленной взрывчатки.