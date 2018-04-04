Шойгу заявил о намерении продолжить развивать сотрудничество с ЮАР 

Россия продолжит развивать сотрудничество с Южно-Африканской Республикой, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу во время встречи с коллегой из ЮАР Носививе Маписа-Нкакулой.
«Нас связывают добрые отношения. Мы сумели многое обсудить и многое решить для укрепления обороноспособности наших стран. Это говорит о том, что мы продолжаем двигаться намеченным курсом и отношения по укреплению обороноспособности наших стран и наши с вами взаимоотношения будут только укрепляться», — приводит слова Шойгу РИА Новости.
Он отметил, что коллега из ЮАР проделала большой путь, чтобы приехать в Москву.
Ранее в МИД заявили, что Россия на безвозмездной основе окажет военно-техническую помощь Центрально-Африканской Республике.