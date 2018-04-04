Как убийство Мартина Лютера Кинга повлияло на расовую политику США

4 апреля 1968 года в Мемфисе погиб самый знаменитый защитник прав темнокожих граждан США Мартин Лютер Кинг. Миссия легендарного проповедника не завершилась с его смертью. Движение за гражданские права, которое он возглавлял, смогло добиться значительного прогресса в борьбе с расовой сегрегацией. Как имя Кинга стало символом равноправия в американской и мировой истории — в материале RT.

Расовая сегрегация

Движение за гражданские права зародилось в США в середине прошлого века. Несмотря на то, что Гражданская война (1861—1865) завершилась за 90 лет до этого, расовое равноправие в Америке так и не установилось. У истоков формирования общества в Штатах стояли белые переселенцы из Европы, и все возможности в этом социуме были открыты именно для них.

Формально равенство декларировалось повсеместно, однако даже выходцы из неанглосаксонской среды долгое время подвергались в США некоторым ограничениям. Так, многочисленные иммигранты из Италии Ирландии не имели реальных возможностей подняться по карьерной лестнице. Но в наиболее бесправном положении находилось чернокожее меньшинство.

После завершения Гражданской войны и эпохи Реконструкции Юга в рамках политики национального примирения и борьбы за голоса избирателей южные штаты США постепенно получили возможность законодательно ограничить права негров. Так появилась политика расовой сегрегации: белое большинство дистанцировалось от чернокожих во всех аспектах повседневной жизни. В итоге у выходцев с чёрного континента были собственные школы, магазины, кафе, вагоны железной дороги и даже места в общественном транспорте.

Была ограничена даже возможность голосовать: право избирать и быть избранным тесно увязали с образовательным и имущественным цензом. Но здесь возникала сложность с голосованием белых бедняков, и тогда было принято решение, гласившее, что потомок избирателей не может лишиться избирательных прав. При этом каждому темнокожему американцу немедленно указывали на его место в обществе. Конечно же, такое социальное давление не могло не спровоцировать протесты, которые постепенно нарастали — по мере того, как повышалось образование и уровень жизни темнокожих.

Нельзя сказать, что до появления Движения за гражданские права общественное мнение было безразлично к проблемам меньшинства. Еще в 1909 году была основана Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения. Эта организация вела активную пропаганду против сегрегации и лоббировала интересы расовых меньшинств. Мартин Лютер Кинг — самый известный борец за права чернокожих в истории США — вступил в её ряды ещё в юности.

«К 1950-м годам американцы постепенно стали понимать, что прежняя политика расовой сегрегации должна уйти в прошлое. Но чтобы это мнение стало всеобщим, необходима была яркая личность, подобная Мартину Лютеру Кингу», — заявил в интервью RT главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк.

Начало карьеры

Кинг родился в 1929 году в семье, которая по американским меркам того времени достигла почти максимума для чернокожих. Его отец служил пастором баптистской церкви, прихожанами которой были наиболее обеспеченные чернокожие жители Атланты.

Мартин Лютер Кинг получил хорошее образование, окончив колледж в 1948 году. Ещё во время студенчества он получил рукоположение в священный сан, хотя ранее отрицал церковные догматы и считал себя религиозным скептиком.

Однако церковная карьера была наиболее подходящей для сына священника, поэтому Кинг продолжил образование в духовной семинарии, по окончании которой стал бакалавром теологии. Позднее ему была присуждена докторская степень.

В 1954 году Кинг переехал на юг — в город Монтгомери. Именно здесь зародилось Движение за гражданские права, а Кинг стал его идейным вдохновителем.

Лидер меньшинства

В Монтгомери пастор Кинг возглавил гражданский «автобусный» протест, который стал следствием инцидента с темнокожей швеёй Розой Паркс . Она отказалась уступить место в автобусе белокожему мужчине, за что её арестовали и оштрафовали. В итоге чернокожие жители Монтгомери начали масштабный бойкот городского общественного транспорта. Акция сопротивления длилась более года и увенчалась сенсационным успехом: федеральные власти признали сегрегационные меры штата Алабама незаконными. С этого момента стало ясно, что ликвидация системы разделения белого и цветного населения Юга — вопрос ближайшего будущего.

Участие в протесте сделало Кинга популярным. Он стал общепризнанным неформальным лидером Движения за гражданские права и занялся политикой. Кинг ездил по стране и выступал с речами перед цветным меньшинством, обосновывал их право на борьбу за равенство, участвовал в маршах протеста и многочисленных митингах. Пастор из Монтгомери стал настолько известен, что его речи собирали сотни тысяч людей.

Несмотря на то, что в начале 1960-х годов движение за равные права постепенно начало обретать радикальный уклон, который поддерживали такие лидеры, как мусульманский проповедник Малькольм Икс и глава организации чёрной самообороны Роберт Уильямс , Кинг насилие отрицал.

«Мы либо научимся жить вместе как братья, либо все вместе погибнем как глупцы», — говорил Кинг.

Он настаивал, что только ненасильственные методы борьбы приведут к равноправию. Кинг прислушивался к идеям Ганди и к лозунгам гражданского сопротивления власти англичан в Индии . Многие из политических практик гандизма Кинг успешно реализовал в США.

«Лично на меня гигантское впечатление произвела речь Кинга «У меня есть мечта». Это выдающийся пример ораторского искусства, по-настоящему изменил жизнь миллионов американцев. США после «Марша на Вашингтон», где рядом шли чёрные и белые американцы, стали совсем другой страной», — рассказал в беседе с RT Батюк.

Смерть проповедника

К 1968 Мартин Лютер Кинг был одним из самых влиятельных политиков США. Он стал безусловным харизматичным лидером для многочисленного чернокожего населения Соединённых Штатов. К этому времени влияние консерваторов на Юге уже свелось к нулю, а либеральная администрация президента Джонсона полным ходом демонтировала систему сегрегации.

Несмотря на то, что у Кинга было множество врагов, положение его было таково, что наладить с ним дружеские отношения стремились самые влиятельные люди США. Отчасти поэтому убийство Кинга стало одним из самых резонансных в американской истории.

4 апреля 1968 года Кинг находился в Мемфисе, где поддерживал забастовку чернокожих рабочих. Он остановился в недорогом мотеле «Лорейн», который принадлежал его другу, также темнокожему. Выйдя вечером на балкон своего номера, Кинг был убит одним выстрелом из винтовки.

Спустя три месяца после покушения лондонская полиция задержала американца Джеймса Эрла Рея с фальшивыми документами. После ареста он сознался в преступлении и был выслан в США. Экспертиза отпечатков пальцев показала, что убийцей Кинга был именно Рей.

«Кинг своей жизнью заплатил за убеждения, которые исповедовал. Его трагическая гибель превратила политика в настоящего героя современной Америки», — считает Батюк.

Версии преступления

Убийство Кинга вызвало широкий общественный резонанс: по стране прокатились волнения, затронувшие 110 городов. А после того, как был вынесен приговор Джеймсу Эрлу Рею, появилось множество версий и мотивов преступления, во многих из них убийца Кинга фигурировал исключительно как исполнитель.

Обвинение считало, что Рей прибыл в мотель «Лорейн», снял там комнату на чужое имя, узнал, в каком номере остановился Кинг, и заперся в своём номере, поджидая жертву. Заметив, что Кинг вышел на балкон, Рей прицелился и сделал выстрел. После этого он сразу же бросил ружьё, немедленно выписался и уехал из мотеля. Затем Рей каким-то образом обзавёлся канадским паспортом и отправился в Лондон, откуда улетел в Португалию , но вскоре по непонятным причинам вернулся в Лондон, где и был задержан.

Однако ряд экспертов считают эту историю сомнительной. Ведь после того, как Рей подписал чистосердечное признание, он отказался от своих слов и всю жизнь отрицал, что убил Кинга. Скепсис подкрепляет и тот факт, что преступник бросил ружьё с отпечатками своих пальцев на месте преступления. Историки указывают и на то, что баллистическая экспертиза оружия была проведена с большим опозданием, а её результаты до сих пор признаются сомнительными. Вдобавок, Джеймс Эрл Рей был выходцем из бедной семьи, его несколько раз судили за кражи, и на момент покушения на Мартина Лютера Кинга у него могло не быть достаточных ресурсов для того, чтобы самому организовать преступление.

Всё это породило версию и причастности ФБР к убийству. Сторонники этой теории считают, что Мартин Лютер Кинг слишком мешал американским политикам, его влияние было чрезмерным, и он вполне мог серьёзно повлиять на исход выборов. Кроме того, консерваторы из американских спецслужб полагали, что смерть лидера темнокожих американцев приведёт к спаду Движения за гражданские права, а это позволит сторонникам сегрегации взять реванш.

Говорилось о контактах Рея с неким Раулем, который помог ему достать ему оружие и склонил к преступлению. Факт слежки за Кингом подтвердило ФБР, однако неопровержимых доказательств причастности спецслужб так и не нашли.

Эффект Кинга

Несмотря на гибель духовного лидера, Движение за гражданские права не утратило своих позиций. Борьба с расовой сегрегацией продолжилась, а в последние тридцать лет национальные меньшинства и вовсе получили ряд социальных преференций в качестве компенсации за столетия угнетения.

Мартин Лютер Кинг получил государственное признание. В США с 1986 года на самом высоком уровне празднуется День памяти Кинга. Именем легендарного проповедника названо множество улиц, площадей, учебных заведений, библиотек и больниц по всей стране. Речи Кинга стали образцом американского ораторского искусства, их изучают в колледжах и университетах.

«Америка после Мартина Лютера Кинга — это гораздо более гомогенное, монолитное общество, нежели в 1950-х. До появления Движения за гражданские права США были расколотым обществом, где права значительной части граждан были ущемлены», — считает Батюк.

Эксперты признают, что деятельность Кинга действительно создала новую реальность, однако при этом они отмечают, что современная Америка не стала менее противоречивой, чем была 50 лет назад, просто изменился характер противоречий.